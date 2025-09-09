Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Omar Murillo y Koral Costa anunciaron que se casarán en España: VIDEO de la particular propuesta

Omar Murillo y Koral Costa anunciaron que se casarán en España: VIDEO de la particular propuesta

A pesar de que ya estaban unidos en matrimonio por lo civil, el destacado actor decidió cumplirle un sueño a su pareja sentimental. Por medio de una carta, le pidió pasar el resto de la vida juntos.

Omar Murillo le propuso matrimonio por segunda vez a Koral Costa.
Foto: Instagram @koralladiva y @bola8actor
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: septiembre 09, 2025 09:13 a. m.