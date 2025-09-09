Omar Murillo y Koral Costa anunciaron que se casarán en España: VIDEO de la particular propuesta

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, la creadora de contenido digital Koral Costa dio a conocer que se casará nuevamente con su pareja sentimental, Omar Murillo. La revelación la hizo el pasado 8 de septiembre, agregando de esta forma que el evento se realizará en España, tal y como ella lo llegó a soñar en alguna oportunidad.

"Esposa, ¿recuerdas que te había pedido matrimonio y te había entregado el anillo y Nelson Velásquez fue mi alcahueta y testigo ante 500 personas? Recibe este regalo donde te confirmo y te digo que ya te tengo todo listo para que te cases como quieres en España y, aunque ya somos casados por lo civil, quiero que tengas una boda y tengo todo listo", fueron las palabras que el actor le escribió a su pareja en una carta, con la cuál le propuso dar nuevamente el "sí" pero esta vez con la bendición de Dios.

Koral Costa y Omar Murillo confirman una de las parejas más sólidas del entretenimiento nacional. En alguna oportunidad confesaron para Los Enredados, formato de Caracol Televisión y La Red, que llegaron a vivir juntos a los tres días de conocerse debido a que ella no tenía dónde pasar la noche. Desde allí se volvieron inseparables, lo que les ha permitido apoyarse en cada uno de sus proyectos y seguir trabajando en su vida personal y profesional.

Emocionada, Costa no dudó en presumirles a sus seguidores el tercer anillo que le entregó Murillo desde que se conocieron y se mostró dichosa de dar un nuevo paso en su relación. Las reacciones ante la propuesta no se hicieron esperar: "Ahí está pintado mi negro 😍❤️🙌🔥 qué emoción mi diva, felicitaciones. Los quiero mucho", "Te mereces todo un mundo de buenas personas y una amor único como el de mi negro", "Que viva el amor y esas personas que te hacen llorar pero de felicidad", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.

Hace poco, en julio de 2025, los famosos dieron a conocer que después de 16 años juntos habían tomado la decisión de someterse a los votos de castidad, prometiendo de esta forma no tener relaciones en un lapso de tiempo que comprendía desde los seis meses hasta el año, noticia que generó todo tipo de reacciones entre los seguidores.

