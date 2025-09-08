Grecia es una de las exparticipantes del Desafío más recordadas gracias a su rendimiento en el terreno de juego y también a su ruptura con Juan Manuel, quien también estuvo en la producción de Caracol Televisión, pero en 2021. Recientemente, la mujer llamó la atención en redes sociales al exponer la situación que está viviendo con su expareja sentimental debido a que, según ella, no está respondiendo por la manutención de su hijo de 11 años.

La deportista inició exponiendo que recibió un llamado de la Fiscalía en donde le solicitaban esperar tres meses más para que el padre del menor respondiera a la conciliación. Molesta, les dejó en claro a sus seguidores que, aunque sabe que puede sacar adelante a su hijo sola, es consciente de que esta es una responsabilidad compartida, por lo tanto los dos deben responder por ello.

"Claramente, yo sé que estoy en mi total capacidad de sacar adelante a mi hijo como sea y eso lo sé porque ya lo he hecho, pero yo no le voy a quitar la responsabilidad a nadie por algo que se adquirió", reveló.

Asimismo, aseguró que esto no se trataba solo de un tema monetario, sino también de tiempo con el niño, pues ella se ha visto en la obligación de interrumpir su rutina laboral y de entrenamientos para cumplir con su rol como madre, asunto que al parecer no estaría comprometiendo al sujeto en cuestión.

"Yo quiero seguir el proceso, yo quiero seguir un proceso legal, yo quiero hacerle entender que esto es una responsabilidad de dos, que yo no me hice sola el hijo (...) A mí me toca dejar atrás mis sueños, mi deporte, no puedo entrenar las horas que quiero entrenar, no puedo ir a las competencias que quiero ir porque todo implica dinero y es o mi hijo o yo", mencionó.

Las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar. Mientras unos consideran que exageró al mostrar esta situación en las plataformas digitales, otras mujeres le agradecieron por visibilizar este problema que es más común de lo que muchos creen.

