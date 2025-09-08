Publicidad

Noticias Caracol
Exparticipante del Desafío, en dilema legal con su expareja por la manutención de su hijo

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, Grecia, exparticipante del Desafío The Box 2022, expuso el viacrucis que está viviendo con el padre de su hijo de 11 años.

Grecia, del Desafío 2022, expuso la situación legal que atraviesa con su expareja sentimental.
Foto: Caracol Televisión.
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: septiembre 08, 2025 07:03 a. m.