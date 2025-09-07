Mariana Gómez, de La influencer, confiesa los retos que tuvo para su protagónico: “No es común”

La actriz Mariana Gómez habló en La Red sobre su nuevo protagónico en La Influencer, serie en la que interpreta a Maritza Matallana y que muy pronto se estrenará en las noches de Caracol Televisión.

Mariana Gómez habla de La influencer, de Caracol Televisión

"Es un personaje noble y yo creo que en el mundo sí existe alguien así. Es muy buena, ve el mundo con los ojos de bondad, a pesar de su condición del lenguaje, por pasar por bullying toda la vida. Ahí es cuando uno dice que, las personas no son el resultado de lo que les pasa, sino de lo que hacen y Maritza es una muestra de ello", empieza diciendo Gómez.

Tras esto, indica que interpretar el personaje fue todo un gran reto, porque tuvo pocos días de ensayo antes de iniciar el rodaje. Y cuando empezaron, ella todavía estaba intentando entender la manera de hablar de Matallana, por lo cual, hablaba como ella para que pudiera adquirir esa forma de expresarse mientras estaba al frente de las cámaras.

"Hice mucha investigación de dislalia y condiciones del habla en general. Uno se da cuenta de que existen un montón. El de Maritza particularmente nunca lo había visto y pensé que era ficción, pero sí hay personas que hablan así, pero no es tan común. La creación de este personaje tuvo mucho como de permitirnos una forma de decir las cosas en este mundo", indica.

Asimismo, Mariana Gómez afirma, si bien Maritza puede sobrepasar ese bullying a punta de actitud, confianza, seguridad, hay personas que no tienen de dónde agarrarse. Por lo cual, ella cree que es importante dar visibilidad del dolor por el que puede pasar una persona.

