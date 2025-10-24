En vivo
Desafío Siglo XXI  / ¿Hoy habrá 'Desafío' en Caracol? Cambios en la programación por partido Colombia Vs. Perú

¿Hoy habrá 'Desafío' en Caracol? Cambios en la programación por partido Colombia Vs. Perú

Este 24 de octubre, Caracol Televisión se viste de amarillo para apoyar a 'La Tricolor' en el enfrentamiento contra Perú en la Liga de las Naciones Femenina. Esto pasará con la programación.

Qué pasará con el 'Desafío del Siglo XXI' este 24 de octubre debido al partido Colombia Vs. Perú en la Liga de las Naciones Femenina.
Foto: Caracol Televisión.
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: 24 de oct, 2025

