¿Hoy habrá 'Desafío' en Caracol? Cambios en la programación por partido Colombia Vs. Perú

Todo está listo para el inicio de la Liga de las Naciones, la primera edición de las eliminatorias mundialistas. Caracol Televisión se unirá nuevamente a la fiebre del fútbol para transmitir el partido Colombia VS. Perú femenino este 24 de octubre, el cual tendrá lugar en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín. Cabe aclarar que en el evento deportivo competirán por dos cupos directos a la Copa del Mundo y dos espacios más para el repechaje.

Sí habrá 'Desafío del Siglo XXI' este 24 de octubre

Debido a la transmisión del enfrentamiento deportivo, Caracol Televisión tuvo que realizar algunos ajustes en la parrilla de programación que modificará en su mayoría los programas de la tarde. En este sentido, 'Noticias Caracol' de mediodía y 'Tormenta de pasiones' se emitirán con normalidad; por su parte, 'Hilos de vida' tendrá un pequeño ajuste pues irá de 5:00 p.m. a 5:45 p.m. y cederá parte de su espacio al partido Colombia Vs. Perú que está programado para que inicie en la pantalla chica a las 5:45 p.m. y vaya hasta las 8:00 p.m.



De acuerdo con lo anterior, no se emitirá 'La luz de mi vida' y tampoco la edición central de 'Noticias Caracol'. El 'Desafío del Siglo XXI', por su parte, tendrá su espacio habitual (de 8:00 p.m. a 9:30 p.m.), seguido de 'La Influencer' de 9:30 p.m. a 10:30 p.m., 'La Reina del Flow' de 10:30 p.m. a 11:30 p.m. y la última edición de 'Noticias Caracol' de 11:30 p.m. a 12:00 a.m.

En qué va el 'Desafío del Siglo XXI'

El reality de los colombianos se encuentra en uno de los momentos más decisivos de la competencia. Durante el capítulo 79, los televidentes fueron testigos de la lesión de Juan que hizo que Andrea Serna le pidiera que fuera revisado por los paramédicos, la emoción que sintió Eleazar al recibir la correspondencia y la visita de Mencho y Zambrano en la Suite ditu.



No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión