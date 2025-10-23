En vivo
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Desafío Siglo XXI

Qué le pasó a Juan en el Box Blanco del Desafío y por qué no pudo terminar la pista

Juan, integrante de Omega, tuvo un percance en uno de sus dedos en el Box Blanco y no pudo completar la pista. Luego, el equipo de paramédicos se lo llevó para una revisión adicional.

