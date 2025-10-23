Qué le pasó a Juan en el Box Blanco del Desafío y por qué no pudo terminar la pista

En el capítulo 79 del Desafío del Siglo se llevó a cabo la prueba en el Box Blanco, donde Gamma y Omega compitieron por los servicios. Sin embargo, un hecho llamó la atención: Juan, participante del equipo Omega, sufrió una lesión que le impidió terminar la pista y debió ser atendido por el equipo médico del reality.

Qué le pasó a Juan en el Box Blanco

Mientras avanzaba por el primer tramo y debía devolverse al inicio de la pista, Juan gritó de dolor y exclamó: “¡Ah, juez!”, mientras se miraba el dedo, visiblemente afectado. Según él mismo dijo, “se me salió el dedo”. Cabe recordar que él ya se había lesionado anteriormente en este Box.



El juez Sebastián Martino le indicó que, si quería recibir atención médica, debía abandonar la pista. A pesar del intenso dolor, Juan intentó continuar con la prueba y alcanzó a pasar al siguiente obstáculo, pero finalmente no logró completarlo y terminó cayendo. Luego, el participante decidió retirarse para ser atendido por el equipo de paramédicos, quienes lo trasladaron para una revisión más detallada.

