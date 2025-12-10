Lucho y Leo se despidieron con una "pelea" en el 'Desafío', pero no salió en pantalla

Yudisa y Lucho se convirtieron en los más recientes eliminados del 'Desafío del Siglo XXI' luego de enfrentarse a Leo y Isa, Tina y Julio, y Rosa y Gero en el Box Negro. Los Súper Humanos tuvieron que decirle adiós no solo a la posibilidad de poner sus nombres en la copa de los vencedores, sino también a sus compañeros, con quienes formaron una gran amistad en La Ciudad de las Cajas.

Mira también: 'Desafío': equipo de Valentina criticó su actitud "migajera" y la indiferencia de Lucho



Una vez llegó a El Cubo de Eliminados, el competidor le contó a Yudisa la incómoda situación que vivió con Leo poco antes de abandonar el Box Negro. Según reveló, su compañero lo calificó de "soberbio", por lo que él aprovechó para darle un consejo en esta nueva etapa de su vida.

"Cuando se despidió, llegó y dijo 'deja de ser tan soberbio'. Me quedé callado. 'Deja de ser tan soberbio' (...) Yo le dije 'cuidado con el vacío de una vida tan llena'. Siento que las palabras que le dije a Andrea fueron buenas, me salieron del alma", explicó el exintegrante de Alpha.



Mira también: Potro le "paga" a Lucho para que se quede en el ‘Desafío’: ¿cuánto dinero le da?



Qué pasó entre Leo y Lucho del 'Desafío 2025'

Los Súper Humano iniciaron siendo amigos cuando hicieron parte de Alpha en el reality de los colombianos y, a pesar de que se prometieron que se reunirían afuera una vez, cuando regresaron del break mostraron que ya no tenían la misma química de antes.

Publicidad

En contraposición, Leo empezó a tener una relación mucho más estrecha con Zambrano, quien incluso lo invitó a incorporarse a Gamma durante el tramo final de la competencia.

Mira también: La millonada que se llevó Lucho en su segundo paso por el ‘Desafío’

Publicidad

Desde entonces, Lucho y Zambrano han sostenido una rivalidad que ha ido incrementando con algunos temas de la competencia. El más reciente enfrentamiento tuvo lugar cuando el modelo fue a entregar el Chaleco de Sentencia en la casa naranja, pues Tina sostuvo una acalorada discusión con el capitán.

Luego de esto, los deportistas tuvieron un enfrentamiento público donde aseguraron que no tenían miedo de quedar sentenciados en esta instancia del juego.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.