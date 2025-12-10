Publicidad

Qué le dijo Leo a Lucho por su eliminación junto a Yudisa del 'Desafío' - CaracolTV

Mientras compartía con Yudisa en El Cubo de Eliminados, Lucho reveló cuál fue la conversación que tuvo con Leo antes de salir formalmente del Box Negro del 'Desafío'.

Lucho y Leo se despidieron con una "pelea" en el 'Desafío', pero no salió en pantalla

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 10 de dic, 2025
Qué se dijeron Leo y Lucho antes de salir del 'Desafío del Siglo XXI'.