Grecia, del Desafío, por fin muestra a su novio: nombre, edad y qué dijo de Zambrano

Grecia fue eliminada del Desafío Siglo XXI en el capítulo 72 tras enfrentarse a Valentina y Mencho. Su despedida de Zambrano, integrante de Gamma y medallista olímpico, llamó la atención de muchos, pues ambos lograron construir una amistad especial que generó rumores de un posible interés romántico. Sin embargo, ella nunca negó que tenía pareja fuera del reality.

¿Quién es el novio de Grecia, del Desafío?

Aunque siempre dejó claro que estaba en una relación, Grecia nunca había revelado detalles del hombre que conquistó su corazón. Por eso, durante su entrevista en El Sentenciado del Siglo, la cucuteña aceptó el reto de mostrar una foto junto a su novio.



“Se llama Sergio, tiene 37 años. No parece, se ve joven y a veces dicen que se ve más joven que yo”, contó entre risas. Además, reveló que llevan juntos un poco más de un año, aunque tuvieron un breve receso.

Grecia, eliminada del Desafío, muestra a su novio Foto: Caracol Televisión

Grecia aclaró que no suele mostrar su vida personal en redes sociales, pues prefiere enfocarlas en su faceta profesional como modelo, razón por la que esta revelación tomó por sorpresa a muchos de sus seguidores.



¿Grecia le contó a su novio sobre Zambrano?

En la primera parte de la entrevista, Grecia aseguró que Zambrano siempre fue respetuoso con ella, justamente porque desde el principio supo que tenía pareja.



“Sí, he hablado con él. Fue la primera persona con la que hablé y todo está bien", dando a entender que siguen juntos. También explicó que al hablar con su novio le pareció correcto explicarle la dinámica del Desafío:

“Es una realidad diferente. Quienes no la viven, no la entienden. Zambrano fue un apoyo, como todos los de Gamma. Con él hablaba un poco más para charlar sobre la vida, nuestras cosas”.

Sobre el medallista, Grecia añadió:

“Zambrano es súper relajado, coqueto, el chacho… es su personalidad. Lo conocí así: conquistador, divertido, y es su forma de hacer reír”. Además de hablar de su vida sentimental, Grecia se sinceró sobre su carrera en el modelaje y se conmovió al recordar un episodio que la hizo dudar de su potencial.

Finalmente, escuchó las palabras de dos personas muy especiales en su vida y respondió a las duras críticas que recibió de Yudisa, Mencho y Rosa.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.