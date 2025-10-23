Camilo, del 'Desafío', aclaró lo que pasó con el soplido de Gio: "Estaba a la expectativa"

Camilo fue el más reciente eliminado del 'Desafío Siglo XX' y estuvo hablando en El Sentenciado sobre su paso por el programa, pero también sobre un hecho que llamó mucho la atención, el gesto que tuvo Gio cuando él se sintió mal en un Box Rojo.

Qué dijo Camilo sobre Gio

"Eso fue en una prueba de contacto, en la cual me cayó Eleazar y Leo encima. Creo que faltaba solo ese último punto para ellos, para que ganaran la prueba. Yo lo que hice fue agarrar a Eleazar y tratar de tumbarlo, para que Potro o Rata, tuvieran la oportunidad de encestar el balón. Cuando él se lo pasa a Leo, alguno de ellos me empuja y volteo, y me dio mucho mareo", empezó diciendo.



Posteriormente, indica que él tuvo que tomar reposo para mejorarse y continuar con la prueba, ya que, estaban en un momento decisivo y no podían dejar que el equipo contrario se llevara la victoria.

"Yo me quedé un rato hasta que se me pasara para luego levantarme. Después, me dio dolor de cabeza, pero uno con la adrenalina estás dispuesto y no sientes nada. Ya cuando estoy hablando con Miryan y tomando agua, viene Gio y me dice si estaba bien, le dije que sí que todo normal, pero que tenía dolor de cabeza", agregó.

Después de esto, su compañero le expresa que le hará algo, Camilo pensó que al darse vuelta ya se había ido, pero no se imaginaba lo que haría Gio. De un momento a otro, le sopla el cuello y él queda pensativo, por lo que acaba de pasar.

"Me dice, 'te voy a hacer algo' y yo quedé a la expectativa, porque no sabía. Después, se da la vuelta y pensé que se había ido, cuando hace una cosa y me sopla, y me pregunto ¿qué pasó aquí? Ahí empezó Katiuska, Miryan con el saboteo, y yo, para tratar de no ser grosero, yo dije, qué hagan lo que quieran, pero normal", aseguró. Finalmente, afirma que él se preocupó, pero que eso se haya visto de forma extraña, no fue su culpa.

