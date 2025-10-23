Por qué Iván Lalinde se ausentará de 'Día a Día' por unos días: "Quiero concentrarme"

El presentador paisa se ha convertido en uno de los más destacados en Colombia no solo por su trayectoria en el mundo del entretenimiento, sino también debido al carisma que lo caracteriza y la fuerte conexión que tiene con los televidentes. Recientemente, informó a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de 800 mil seguidores, que se tomará un tiempo de vacaciones y emprenderá un importante viaje.

Para dónde se Iván Lalinde, presentador de 'Día a Día'

El conductor del programa informó que realizará el Camino de Santiago, una red de rutas de peregrinación en Europa que convergen en Santiago de Compostela, ubicado al noroeste de España, para rendir homenaje a este apóstol. Dentro de las rutas más populares se encuentran el Camino Francés, Camino del Norte y Camino de la Plata.



Fue el pasado 22 de octubre, que Lalinde mostró lo emocionado que lo tiene este reto que va a enfrentar: "Yo el tema místico del Camino de Santiago todavía como que no lo entiendo mucho. Yo voy porque me parece como caminar, conectarme, tener horas para uno ir pensando en cosas o no ir pensando en nada. Es como una meditación activa en la caminada", mencionó.

Asimismo recordó cuando estuvo en una experiencia similar en la Sierra Nevada de Santa Marta y contó que durante los próximos días estará ausente de las plataformas digitales para reconectarse consigo mismo, reflexionar sobre los últimos eventos que han tenido lugar en su vida y lo orgulloso que se siente de su proceso.

"Voy a poner un letrero en redes sociales: 'bajo construcción' porque quiero concentrarme en la caminada, entonces me voy a despedir", comentó, añadiendo que pondrá su celular en modo avión una vez esté en Santiago de Compostela y señalando que revelará todos los detalles del trayecto una vez regrese a Colombia.

Recientemente, también anunció a través de redes que se sometió a un proceso en el que le pusieron una megadosis de vitamina c y le practicaron un protocolo inmunológico para mantenerse fuerte mientras disfruta de su visita al exterior.

