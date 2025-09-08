Qué tienen en común Iván Lalinde y Harry Styles: el motivo por el que ambos son tendencia

El cantante británico Harry Styles ha dado de qué hablar en las plataformas digitales no solo por su aparición pública junto a la actriz Zoë Kravitz, avivando de esta forma los rumores de una posible relación; sino también por el look que lleva actualmente. El artista ha sido grabado en Roma y Nueva York luciendo bigote y llevando atuendos informales, lo que ha hecho que muchos colombianos lo asocien directamente con Iván Lalinde, presentador de programas como Día a Día y El precio es correcto (2011).

"Entonces Harry Styles empezó a grabar El precio es correcto aquí en Colombia y empezó a sonar esto", comentó un usuario en su cuenta de TikTok junto a la canción 'Colombia, mi encanto' de Carlos Vives. La publicación generó gracia entre los internautas, quienes aseguraron que efectivamente tienen un parecido a pesar de su diferencia de edad, pues el periodista de entretenimiento tiene 51 años, mientras que el cantante tiene 31 años.

Esta no es la única comparación que se ha hecho al respecto, ya que muchos admiradores también han asegurado que ha adoptado el estilo de Liam Payne, el difunto integrante de la legendaria agrupación One Direction que falleció el 16 de octubre de 2024 en Casasur Palermo Hotel, ubicado en Buenos Aires, Argentina.

"Díganme si Harry no se ve igualito a Liam, qué impresión (...) El corazón se me paró por un segundo", explicó una joven a través de la citada red social visiblemente conmovida por la similitud.

El intérprete de 'As it was' causó todo tipo de reacciones al aparecer públicamente en compañía de la hija de Lenny Kravitz. Las primeras imágenes se revelaron a finales de agosto; sin embargo, el pasado 3 de septiembre fueron fotografiados de nuevo en las calles de Brooklyn mientras caminaban tomados de la mano y luciendo bastante despreocupados por la prensa internacional.

De acuerdo con el portal de noticias TMZ, esta se trataría de una amistad con beneficios, es decir, una relación sin compromisos formales, mientras que otros medios como Page Sig afirman que se trataría de un vínculo estable.