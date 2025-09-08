Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Qué tienen en común Iván Lalinde y Harry Styles: el motivo por el que ambos son tendencia

Qué tienen en común Iván Lalinde y Harry Styles: el motivo por el que ambos son tendencia

Las más recientes apariciones del exintegrante de One Direction en Estados Unidos e Italia han despertado todo tipo de comentarios en Internet, los cuales están enfocados principalmente por su cambio de look.

Por qué comparan al presentador de Día a Día con Harry Styles.
Foto: Instagram @ivanlalindeg y GettyImages.
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: septiembre 08, 2025 08:03 a. m.