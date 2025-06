Iván Lalinde recordó las últimas horas de vida de su hermano tras enfrentar un tumor cerebral

Iván Lalinde reveló en la emisora La Kalle cómo ha sido su experiencia con los duelos, pues ha enfrentado la muerte de compañeros de trabajo, amigos y hasta de miembros de su propia familia. El presentador de Día a Día, que es el menor de 10 hijos, recordó inicialmente cómo se enteró del diagnóstico que recibió uno de sus hermanos.

“En el 2015 le da un tumor cerebral y empezamos a ver todo ese proceso de mi hermano. En los últimos días, ya tocaba estar en la casa con cuidados paliativos, y nosotros nos turnábamos para cuidarlo (…) Ver ese proceso de contarle a los viejos que su hijo está muriéndose, eso es muy tenaz”, explicó.

El doctor que llevaba el caso le recomendó leer sobre el asunto para sembrar conciencia en sus progenitores. Cabe aclarar que su amiga Lina Marulanda y su colega Berny de El Precio es Correcto ya habían muerto, por lo que tenía una perspectiva más amplia de lo que significa trascender.

Últimas horas de vida del hermano de Iván Lalinde

Según explicó, le estaba leyendo un libro a su hermano titulado 'La muerte, un amanecer', en el que explican de qué forma enfrentar esta última etapa de vida sin tener miedo a lo que pueda haber en el más allá: "Ya llevábamos como 12 días en el tema de 'quiubo hermano, váyase', entonces yo se lo leo por la mañana, empiezo a leérselo (...) Eran como las 5:00 p.m., llegan unos amigos, me llamaron como para que yo saliera a tomar aire y le digo 'Peto, ya vengo, voy a tomarme un airecito con Álvaro y con María' y me agarró de la mano y no me dejó ir", dijo.

Lalinde le terminó de leer todo el libro a las 11:00 p.m. y fue hasta un poco después que el hombre dio su último respiro y partió de este plano: "El man se fue a las 3:00 a.m. o 3:30 a.m. y fue como 'wow, qué nota'", mencionó el comunicador.

Iván luego tuvo la posibilidad de comunicarse con él por medio de una médium y, aunque al inicio no creía mucho en la persona que hizo el ritual, pronto se percató de que lo que estaba ocurriendo era muy real.