El accidente que tuvo Paola Turbay en las grabaciones de La Venganza de Analía: "Debo operarme ya"

Paola Turbay se unió oficialmente a la segunda temporada de La Venganza de Analía, serie en la que ha tenido la oportunidad de dar vida a Paulina Peña, una malévola mujer que está dispuesta a todo con tal de mantener el amor de Guillermo León Mejía en su poder. Recientemente, la exreina de belleza y actriz le concedió una entrevista a la Revista Vea en la que le reveló que sufrió un pequeño accidente durante las grabaciones.

Paola Turbay se hernió grabando La Venganza de Analía

Durante el encuentro, Turbay confesó que tuvo un incidente cuando estaba filmando una toma de acción que se descontroló: “Ahí va la exigencia física que tuve para este personaje. Aunque tengamos nuestros dobles, hay situaciones en que nosotros debemos que estar en la escena y hacer fuerza. Hubo un momento con Roberto Manrique, donde me estoy saliendo de una llave que él me está haciendo, en que el esfuerzo fue tan duro que me salió una hernia umbilical que no me he operado, lo tengo que hacer ya", mencionó.

Asimismo, recordó que este suceso tuvo lugar el 31 de octubre de 2023 y que, a pesar del tiempo, todavía no ha encontrado el espacio ideal para ingresar al quirófano para solucionar su estado: "Tengo el recuerdo ahí todavía. Debo operarme ya porque eso es peligroso. Me cuidé y no estoy haciendo muchos esfuerzos”, finalizó.

Paola también se refirió a otros desafíos que enfrentó en el set de grabación, tal es el caso de ingresar a un equipo de trabajo conformado en su mayoría por actores que ya se conocían porque estuvieron juntos en la primera edición. Ante ello, no se dejó ganar de los nervios, sino que trabajó mucho por compaginar con ellos, así como también con la historia, dándole una perspectiva nueva al argumento con la llegada de una villana que seguramente generará recordación por parte de los seguidores de Caracol Televisión.

