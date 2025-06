Filtran video de Epa Colombia en plena protesta en El Buen Pastor de Bogotá: este es el motivo

En redes sociales se ha conocido una grabación en la que aparece Daneidy Barrera participando en una huelga pacífica en las instalaciones de la cárcel El Buen Pastor de Bogotá. Aunque no se ve con claridad su rostro, se escucha cuando les reclama a los funcionarios por darles a las reclusas comida en estado de descomposición y, además, dejarlas sin alimento durante horas.

Mira también: Qué tan cierto es que Epa Colombia va a salir de la cárcel tras acuerdo de daños con Transmilenio

"Mucha hambre, amiga, tienen hambre. Están en huelga de hambre estas mujeres. Sí señores, están muertas de hambre, llevamos días sin comer. Por favor que nos ayuden (...) Todo picho, amiga", se le escucha decir a Epa Colombia en medio del clip.

De acuerdo con la versión de las mujeres privadas de la libertad, estarían recibiendo carne podrida, arroz crudo y habrían visto roedores en las zonas en las que se cocinan y almacenan los alimentos, lo que enciente las alarmas acerca de las condiciones que se viven dentro del centro penitenciario: "ratas muertas entre la olla del arroz", comentó una compañera de la influencer.

Publicidad

Mira también: Aunque no la quiere ver, Yina Calderón apareció afuera de la cárcel a apoyar a Epa Colombia

En horas de la noche del pasado 3 de junio, las reclusas se reunieron para alzar sus voces, pidiendo de esta forma, no necesariamente "que les den manjares", sino que les ofrezcan productos en buen estado. La actividad coincidió, de hecho, con la presencia de coronel Rolando Ramírez, funcionario del Inpec, y la directora del centro penitenciario, Lina Castillo.

Publicidad

Las reacciones en las plataformas digitales no se han hecho esperar, pues mientras unos rechazan que estén poniendo en riesgo la salud de estas personas, otros se cuestionan cómo hicieron para grabar este video desde el interior del recinto y bajo la supervisión de los guardias: "¿Y ese celular de quién es?", "Qué pecado por Dios", "De razón ha permanecido delicada de salud", "Esa es la verdad del sistema carcelario", "Epa, me dueles tanto mi niña. Dios cuídala, que no se vaya enfermar de gravedad😢", "Dios mío que la saquen ya, ella no merece todo eso, ya pago lo que tenia que pagar 😢", son algunos de los mensajes que se destacan.

Mira también: Epa Colombia no quiere que Yina Calderón la visite en la cárcel: así se lo comunicó

Recientemente, su pareja Karol Samantha se pronunció sobre la situación de la empresaria, revelando que han enfrentado problemas con el negocio debido a la baja de ventas y desmintió el supuesto disgusto con Yina Calderón.