Novia de Epa Colombia revela duro momento que pasa por la empresaria: "Dejó un hueco horrible"

A través de una dinámica de preguntas en su cuenta de Instagram, Karol Samanta, novia de ‘Epa Colombia’, reveló varios detalles sobre la empresaria. Primero respondió qué es lo que falta para que a Daneidy Barrera la dejen libre.

Qué dijo la novia de Epa Colombia sobre su libertad

La mujer indicó que aún no sabe qué más hacer, porque todos los documentos que han presentado, se los han negado. Asimismo, afirmó que en este momento están en negociación con el TransMilenio. Además, reveló que las condiciones en las que la mujer vive en la cárcel son muy duras.

Por otra parte, Karol dice que las ventas en su negocio han bajado por la ausencia de ‘Epa Colombia’. “Dane es la cabeza de esto, es la imagen de su empresa. Es esa mujer berraca, que impulsa todo. Esa espontaneidad con la que hace su publicidad, ella es todo acá, pero no voy a desmeritar el trabajo que hemos hecho como equipo. Dane es la cereza del pastel, así que, por favor, cuándo nos la van a devolver”, añadió.

Por qué Yina Calderón no pudo ver a Epa Colombia en la cárcel

Después se refirió a una duda que tienen muchos, ¿por qué Yina Calderón no pudo entrar a la cárcel a ver a Epa? Samantha desmiente que la empresaria le haya negado la entrada. Lo que realmente sucedió, fue que ella no se encontraba bien de salud y por eso no accedió al lugar.

Además, explica que la única manera que le permitieron a la DJ de la guaracha ingresar a la cárcel fue diciendo que ella la iba a entrevistar; sin embargo, por cómo se encontraba Barrera, cancelaron la cita. “Dejen de especular tantas cosas que ustedes no saben”.

Novia de 'Epa Colombia' revela dura situación

Luego, no contuvo las lágrimas al confesar que está atravesando un momento muy complejo, dado que, ellas viven juntas y comparten con su hija Daphne Samara. Por lo cual, no sabe cómo explicar la falta que le hace al estar separadas.

“Esta casa se siente tan vacía, porque Dane es el foco del hogar. Es muy alegre, espontánea, que grite. Dejó un hueco horrible en este hogar”, puntualizó con los ojos lloros y sus fans la apoyaron por esta situación que ha impactado a todos.

En aquella publicación, los seguidores compararon algunos casos con el de ‘Epa Colombia’ y pidieron que se solucione este problema, para que la mujer pueda estar en casa con su familia y vivir el proceso del crecimiento de su bebé.

“Todo se puede en cristo Jesús”, “me hizo llorar, qué injusto, pero así es, Dios no abandona a sus hijos”, “ni porque hubiera matado a alguien”, “tengo entendido que cuando haces algo malo en contra del estado es así”, “nadie desea tener un familiar o ser querido , perocada acción tiene su consecuencia”, “yo creo que detrás de este caso hay gente pesada en contra de Epa”, dijeron algunos.