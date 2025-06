Capítulo 55 La Reina del Flow: muere importante integrante de la familia de Charly

Después del enfrentamiento, Charly recibe una llamada que lo deja frío, donde Lucio le confiesa que Gema murió y él no puede contener las lágrimas. Por ello, mira a su hija Vanesa y no sabe cómo explicarle que su mamá ya no está con vida.

No te pierdas La Reina del Flow en las noches de Caracol Televisión o en la señal en vivo.