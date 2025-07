De qué murió Malcolm-Jamal Warner, recordado actor de 'El Show de Bill Cosby'

En las últimas horas, se conoció que el reconocido actor de Hollywood, Malcolm-Jamal Warner falleció luego de tener un accidente en medio de unas vacaciones con su familia en Playa Grande, Cocles, en Costa Rica.

De qué murió Malcolm - Jamal Warner

Los hechos habrían ocurrido al rededor de las 2:00 p.m. y fue arrastrado por una corriente, según reveló Associated Press. Por otra parte, la Policía de Investigación Judicial de aquel país, reportó a CNN que hubo personas que intentaron ayudar a Warner, pero las autoridades ya lo habían declarado muerto.

En qué actuó Malcolm - Jamal Warner

El actor es recordado por aparecer en la serie de comedia, 'El show de Bill Cosby', en la que interpretó a Theodore Huxtale. Asimismo, actuó junto a Phylicia Rashad, Tempestt Bledsoe, Keshia Knight Pulliam, Lisa Bonet, entre otros. En aquella cinta él solo tenía 14 años, es decir, que ocurrió en el año 1984.

Es de resaltar que, en la producción en la que participó, fue un referente para la familia afroamericana. Su participación fue excepcional y por ello fue nominado a los premios Emmy en 1986.



Quién era Malcolm - Jamal Warner

Nació el 18 de agosto de 1970 en Limón, provincia de Costa Rica. Además, del reconocimiento que tuvo recientemente por su gran actuación, fue ganador del Young Artist Awards en cuatro diferentes años, 1985, 1988, 1989 y en 1990 por el mismo personaje de 'La hora de Bill Cosby'. Se conoció que tuvo una relación con Michelle Thomas, pero lamentablemente ella falleció por un cáncer de estómago en 1998.

Adicionalmente, fue el líder de la banda Miles Long y allí tocaba el bajo eléctrico. Por otra parte, tenía una afinación por el baloncesto y también por la poesía. Tanto así que, se animó a publicar su primera autobiografía en el año el que murió su pareja y la tituló 'Theo and Me: Growing up Okay'