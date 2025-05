Marlon Moreno y Paola Turbay revelan secretos en La Venganza de Analía y presumen su química

En este capítulo de Los Enredados, de Caracol Televisión, los invitados son Marlon Moreno y Paola Turbay, quienes actualmente dividen opiniones al interpretar a Guillermo León Mejía y Paulina Peña en La Venganza de Analía 2. Los villanos han demostrado que no tienen límites y se han robado todas las miradas en los capítulos que lleva la segunda temporada de la producción.

Durante la charla, el primero en hablar es el actor, quien confiesa que ha entrenado mucho su memoria inmediata gracias a su trabajo, pero lo cierto es que no recuerda muchas cosas del pasado, como anécdotas u otros detalles que podría considerar menores.

A raíz de esto, para abordar el personaje en la segunda temporada de la serie, tuvo que volver a ver varios de los capítulos para reconocerse e identificar cómo habría podido cambiar el temido villano con el paso del tiempo, su condena y el tiempo que tuvo que pasar en prisión.

Marlon Moreno: el reto de ser Guillermo Mejía en La Venganza de Analía

Sobre el esfuerzo e impacto psicológico que implicó prestarle su piel a este personaje, el artista explica que “nadie que se dedique a ser actor está sano mentalmente”, y profundiza en esta afirmación diciendo que, para él, fue muy difícil desconectarse del personaje. Todo el día estaba pensando en Guillermo; llegaba a su casa y continuaba planeando las escenas, por lo que eventualmente sentía que estaba fingiendo ser Marlon dentro de la vida de Mejía.

Fuera de las cámaras y de la pantalla, asegura que era muy tímido e incluso se atreve a decir: “Si soy mejor persona, es gracias a algunos de los papeles”. Adicionalmente, explica que no está muy interesado en la cotidianidad, en las charlas triviales del día a día, y precisamente por esto son muchos los que tienen percepciones distintas sobre él: “No trato de ser simpático, lo que hay es lo que ves”.

Marlon Moreno y Paola Turbay: qué opina de su trabajo

El protagonista de La Venganza de Analía no tiene problemas para decir que admira mucho la forma de trabajar de su compañera. Es una mujer disciplinada, generosa frente y detrás de las cámaras, muy seria en lo que hace. Precisamente por esto es por lo que sus personajes tienen tanta química.

Para esta temporada de la producción, Guillermo Mejía renace a través del amor y de la fe que tiene Paulina Peña en que puede recuperar su poder y vengarse de Analía a como dé lugar. A pesar de que los dos son villanos, lo cierto es que están convencidos de que los televidentes los van a amar.

La Venganza de Analía: primera escena de Guillermo Mejía y Paulina Peña

En conversación con Los Enredados, la pareja de actores recuerda cómo fue la primera vez que se vieron en el set de grabación. Paola Turbay explica que, cuando vio a su compañero, lo sintió demasiado serio y la intimidó su penetrante mirada, tanto en personaje como fuera de él. “Me trata como su loquito personal”, menciona Moreno entre risas, después de que ella habla de sus momentos particulares de desconexión, algo que se robó su atención desde el primer momento.

Por su parte, él dice que los dos son muy impredecibles y, por esta razón, construyeron varias escenas que ya quieren ver en la pantalla. De hecho, en una oportunidad, él le propuso a ella que hicieran una escena bailando, y aseguran que es una de las mejores de toda la serie.

Lo cierto es que la complicidad y la química no solo es con Paola Turbay; también Carolina Gómez tiene mucho que ver en la dinámica: “Ella también es un ser disciplinado, totalmente estricta (…) Nunca me había pasado, estar con dos actrices, la una de un lado y la otra del otro bando, con quienes tuviera tanta química. Una me odia y la otra me ama”, finalizó.

Los dos actores invitaron a los colombianos a conectarse conLa Venganza de Analía 2 cada noche a través de Caracol Televisióny después de Yo Me Llamo, pues los capítulos y la historia estarán cada vez más interesantes.

No te pierdasLos Enredados a través del canal de YouTubey descubre los mejores momentos de este capítulo también a través de redes sociales.