Yo Me Llamo Kany García le dio tremendo regalo a la imitadora Mini de Mon Laferte: "De tu madrina"

Yo Me Llamo Kany García ha recibido muchos mensajes de elogio debido a una publicación que hizo en Instagram, pues mostró que le obsequió a su ahijada en la producción musical una scooter, vehículo que deseaba desde hace bastante tiempo. Después de habérselo jurado semanas atrás, la mujer cumplió con su palabra, de manera que le dedicó unas sentidas palabras.

"En el programa Yo Me Llamo Mini, los padrinos cantaban y ganaban premios para sus ahijados, lamentablemente no pude ganar nada para mini Mon Laferte, le pregunté qué era lo que más quería de los regalos que pidió y me dijo que una scooter, le prometí que le regalaría una", escribió junto al video.

En la grabación se observa el momento exacto en el que la participante abre la puerta del garage de su casa para dale la bienvenida a la niña, quien se encuentra acompañada de su madre. Al ingresar a la propiedad, la pequeña nota que está la patineta, por lo que no duda en abrazar fuertemente a su madrina y agradecerle por haber tenido en cuenta sus deseos y sorprenderla.

"Disfruta tu regalo. Con amor y admiración: tú madrina 🫶🏻 Dios te bendiga siempre", finalizó el escrito. Es necesario mencionar que la doble Mini tuvo un gran desempeño en la competencia que incluyó como cuarto jurado (además de Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz) a Aurelio Cheveroni. Tras varios capítulos analizando el talento de los menores, los televidentes determinaron que el ganador esta versión era el intérprete de José Felicino, quien se llevó cien millones de pesos destinados para estudios.

Recientemente, la imitadora de García ha dado de qué hablar en las plataformas digitales al enfrentar los comentarios de "odio" que le han dejado sus detractores por la forma en la que les responde a los expertos cuando le hacen una corrección o por su actitud; sin embargo, ella ha recordado la importancia que tiene el público en su carrera artística.

