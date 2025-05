Yo Me Llamo Kany García les respondió a quienes le 'tiran odio': "Yo comencé cantando en la calle"

Desde que ingresó a Yo Me Llamo, la doble de Kany García ha destacado por su talento, pero también por su fuerte personalidad, pues no se ha quedado callada ante ciertas situaciones que le disgustan. Esto la ha llevado a dividir opiniones en redes sociales, dado que mientras unos la elogian, otros le recuerdan que se encuentra en un proceso de aprendizaje.

Lo cierto es que el pasado 28 de mayo, la artista apareció en su perfil oficial de Instagram, donde recoge más de 13 mil seguidores, para responderles a aquellas personas que la han criticado y recordó que desde que está en la industria del entretenimiento ha considerado al público como parte importante de su vida.

"Me escriben cosas horribles, yo siento que me ha afectado más todavía por el tema de que yo soy una persona muy entregada con mi público. De hecho, siempre me he caracterizado por quedarme más de la cuenta en los shows debido a que siempre me gusta complacer a mi gente", explicó en medio de las historias.

Posteriormente indicó que muchas veces la gasolina de los cantantes son los propios admiradores, por lo que ella hace todo lo posible por conectar con su audiencia.

"Tengo una lucha interna bastante fuerte porque no quiero hacer coraza, no quiero volverme, como dice Kany, un artista de cartón (...) Hace muchos años, cuando yo inicié en esto, yo comencé cantando en la calle y el sustento mío me lo daban ustedes", dijo.

Yo Me Llamo Kany García y su diferencia con Escola

Pese a que ya había dado de qué hablar, la más reciente polémica inició con el show que presentó el pasado 23 de mayo. Allí, el jurado conformado por Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz aseguró que había cometido algunas imprecisiones durante el espectáculo.

El comentario no fue bien recibido por la doble, quien aseguró que ella había percibido bien la muestra de talento y prometió ver desde afuera la presentación. Luego, salió en las plataformas digitales a decir que no se había escuchado desafinada y que no estaba de acuerdo con la retroalimentación de los expertos.

