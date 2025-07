Cami dio los nombres de quienes la apoyaron para librarse de la sentencia en el Desafío

Uno de los momentos más polémicos que protagonizó Cami en su corto paso por La Ciudad de las Cajas del Desafío del Siglo XXI tuvo lugar cuando Zambrano le llevó a Gamma el último Chaleco de Sentencia femenino del primer ciclo, pues la capitana de ese entonces solicitó inmunidad para ella misma, dejando a la deriva a sus compañeras.

Mira el video a partir del minuto 2:08

Esto causó malestar en el equipo, que incluso llegó a cuestionar su liderazgo. En exclusiva para El Sentenciado, formato de Caracol Televisión, la nutricionista confesó que sostuvo una charla con algunos compañeros, quienes vieron con buenos ojos esta propuesta y hasta la incentivaron a protegerse a sí misma en la competencia.

Quiénes apoyaron a Cami para no ir al Desafío a Muerte

Según explicó, Cami habló de este tema con Juan y Leo: “Me dicen ‘Cami, protégete, no te vas a meter en la rifa’ y yo listo, pues tengo el respaldo de ellos dos, ellos piensan como yo estoy pensando, me protejo. Llegan los chalecos, yo digo ‘oigan, yo me quiero proteger’ y acto seguido se me viene todo el equipo encima incluso uno de los hombres con los que yo había hablado”, mencionó.

Asimismo, admitió que, aunque Eleazar no tenía conocimiento sobre la conversación que tuvieron, sí aprovechó esta situación para obtener un beneficio y ganarse la confianza de sus colegas en la casa morada, haciéndoles creer que él era la mejor opción para llevar las riendas del equipo en caso de que decidieran cambiar a la capitana.

Cami también explicó que no considera su corte de cabello como “karma” por haber hecho todo lo que estaba a su alcance por librarse del Chaleco de Sentencia y confirmó que en cierto punto sintió que estaban jugando en su contra.

“Yo no lo veo como un acto de karma, sino como de falsedad de mi equipo hacia mí (…) Ellos sabrán, ellos se acordarán, estará en su conciencia, la mía está muy tranquila porque yo sé que tuve el respaldo de ellos antes de tomar toda la decisión”, mencionó.

