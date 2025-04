Aurelio queda encantado con Yo Me Llamo Kany García y le pide su teléfono

La imitadora mini de Mon Laferte dice que Yo Me Llamo Kany García es la mejor y es muy divertida. Su consejo para esta noche es pararse en el escenario con mucha fuerza para lograr enamorar a los jurados y ser la elegida como la mejor. Cuando ingresa al Templo de la Imitación empieza a entonar 'Hoy ya me voy amor', una melodía bastante emotiva.

Todos los jurados impactados con su presentación y en medio de esta Melina Ramírez indica que le gusta mucho cómo está interpretando, por su parte, Aurelio Cheveroni está anonadado con todo lo que está viendo. Cuando termina, Amparo Grisales hace señas de que se eriza y su ahijada empieza a gritar de la emoción.

Después Aurelio Cheveroni se desmaya por ese momento tan lindo y la 'Diva de Colombia' le dice: "trajiste una emoción, es que vienen como con el ángel de los mini, impregnados de esa belleza, de la ternura y espontaneidad, entonces todo salió hermosísimo".

Tras estas palabras tan lindas, ella dice que mini Mon Laferte le despertó ese instinto maternal, aunque no tiene hijos. Luego, el lobo le pide el número de celular a la participante a través de Amparo, pero ella le afirma que él debería hacerlo.

Aunque revela que no sale con lobos, Cheveroni le expresa que si no tendrán hijos, al menos debería tener un pulpo, que es un peluche de Aurelio, pero ella confirma que no le gusta el animal. Posteriormente, César Escola le dice que es mejor dar la evolución musical de lo que observó.

A lo que él le dice que se quedó prácticamente hipnotizado con su interpretación y el jurado argentino destaca lo bonito que cantó. Tras esto, la imitadora de Kany García revela que su ahijada le ha devuelto la seguridad que tanto le hacía falta y ahora deslumbra en el escenario como la buena artista que es.

