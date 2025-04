Alina Lozano cuenta cómo descubrió a actor que robaba plata y celulares a otros famosos

En las últimas horas, la esposa de Jim Velásquez desempolvó un recuerdo que dejó impresionados a todos sus fans. La famosa preguntó a quién le había sucedido que dentro de su lugar de trabajo desaparecieran las pertenencias.

Ella indica que, hace unos 10 o 15 años, los celulares se estaban perdiendo en aquel lugar donde ella concurría. Cuando empezó a sospechar de un compañero, tuvo mayor cuidado, aunque al inicio sí generó esa duda de si culpar a esa persona, por lo cual, analizó cada movimiento de él.

“Yo, en una hora de almuerzo, no lo vi, y dije ‘está esculcando y está aprovechando para robar las cosas. Subí rápido y ahí estaba. ¡Yo me quedé mirándolo y él me dijo ‘ay! No tengo ganas de almorzar hoy y ahí me quedé”, expresó.

Después afirmó que, en ese momento en el que ella se demoró en subir, al actor Luis Eduardo Arango le habían sacado 500 mil pesos de la billetera, y según lo que explica Alina Lozano, él estaba muy molesto por lo que acaba de ocurrir.

La esposa de Jim Velásquez le dijo a su colega que sospechaba de un compañero, y él le dice que ya sabe quién es, a lo que ella se sorprendió con aquel relato de su amigo.

“Ahí se hizo una platica, un stock de celulares muy grande, pero cuando él iba a grabar, de una yo sobrevolaba, porque nadie lo confrontaba. Yo nunca dije nada, pero a mí la intuición nunca me falló, ¿a ustedes le ha pasado?”, añadió.

Frente a esto, los seguidores de la actriz de 56 años no dudaron en reaccionar y hubo quienes contaron su relato de cuándo los robaron en su propio entorno. “A mí me pasó, en clase de estética, y resultó ser nuestra docente”.

Asimismo, unos dijeron que hay que tener mucho cuidado con las pertenencias, sin importar el lugar donde uno esté. Por su parte, algunos se preguntaron quién pudo haber sido el personaje principal de esta historia, pero ella indicó que no iba a revelar ningún nombre.

Es de resaltar que Lozano constantemente publica momentos únicos con su cónyuge y también hace reír a todos sus seguidores, que actualmente son más de 600 mil en Instagram; esta historia y más se podrán encontrar en su perfil.