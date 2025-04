Daniela Ospina tomó seria decisión sobre Salomé: “No quiero contarles nada”

Daniela Ospina ha formado toda una familia junto a sus hijos y a su esposo, el presentador Gabriel Coronel. Es usual que muchos de sus seguidores estén pendientes de ella y de todo lo que sucede con los pequeños, a raíz de esto, ella comunicó una noticia.

Colegio de Salomé Rodríguez

Y es que en familia decidieron que la hija de la empresaria junto a James Rodríguez no seguirá asistiendo al colegio, ya no tomará clases presenciales y ha hecho una transición para educarse en casa y de manera virtual. El enorme cambio no fue considerado en vano y Ospina comentó que pensaron mucho sobre lo que debían hacer.

Como era de esperarse, hay quienes la apoyan y entienden las razones, mientras que otros cuestionan la elección y aseguran que, a futuro, podría representar algunos problemas para la niña. A pesar de todo parece que lo ha afrontado con entereza y responsabilidad.

Por medio de sus historias, la mujer explicó que el motivo por el que decidieron que Salomé recibiera educación virtual tuvo que ver con “situaciones personales y familiares”, pero no especificó cuáles. Tras dar la noticia, mencionó: “No quiero contarles, ni adelantarles nada, falta mucho camino para contar una historia”. Adicionalmente, recordó que la primera vez que habló del tema, esto se prestó para muchas confusiones y no quiere que vuelva a suceder.

Daniela Ospina se casará de nuevo

Por otro lado, en sus redes sociales compartió un emotivo video en el que su esposo, Gabriel Coronel le volvió a pedir matrimonio en medio de un día en familia. Al parecer, la intención es que puedan llegar al altar, pero por la iglesia en esta oportunidad.

“Y sin saber, comencé a grabar todo lo vivido en un día y era la propuesta más linda ante los ojos de Dios . 💒 Te amo Gabriel Coronel te diría siempre SI”, escribió junto al video en el que se ve el tierno momento en el que él se arrodilla y ella también.

