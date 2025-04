Daniela Ospina vivió momento muy fuerte cuando estuvo en España: reveló detalles

Daniela Ospina estuvo en el podcast 'Sin Rodeo' y allí relató cómo una experiencia en España la marcó para siempre. Asimismo, dijo que ella tiene un carácter fuerte, y que a pesar de que era una jovencita en ese tiempo, supo afrontar muy bien lo que vivió.

Mira también: Nueva casa de Daniela Ospina y Gabriel Coronel: Aquí vivirán con la hija de James Rodríguez

Qué le pasó a Daniela Ospina en España

"Me tildaron de trans, fea, ósea, fue muy fuerte. Yo a veces recuerdo y digo ¡'Ay! Yo como no caí en una depresión’. Siempre he tenido muchísimo carácter, pero lo de España ha sido una de las cosas que me ha marcado en la vida", expresó. A pesar de lo que ocurrido, la hermana de David Ospina afirmó que le encantaba el país europeo.

Publicidad

Después de este incidente, estudió Administración de Empresas y fue ahí cuando pensó en qué más podía hacer para salir adelante. Mientras iba aprendiendo de moda, surgió la idea de lanzar su línea de ropa deportiva que pasó justo después de terminar su relación con James Rodríguez, quien actualmente está muy enamorado de su nueva novia Luisa Duque.

Mira también: La verdadera razón por la que Daniela Ospina no celebró los 15 años de su sobrina

Publicidad

"Yo empiezo a construirla y ya cuando la voy a lanzar, es cuando tomamos la decisión de realmente separarnos. Coincidió, pero obviamente era un trabajo y no la hice un día después de todo esto, sino en meses", agregó.

Daniela Ospina no sabía quién era Gabriel Coronel antes de ser pareja

En este mismo podcast, confesó que no conocía a su actual esposo hasta que su progenitora le hizo caer en cuenta que él era un actor famoso; pero como ella no veía novelas, no tenía idea de la persona que tenía al frente.

Publicidad

"Cuando yo le dije a mi mamá que conocí a un chico que se llama Gabriel Coronel, me dice, 'sí el de las novelas', pero yo no veo la verdad. Me gusta el televisor, pero muy poco, solo el deporte", prosiguió.

Mira también: Daniela Ospina pudo comprar una mansión en Miami y así es la enorme casa

Publicidad

Luego de esto, afirmó que los dos pudieron saber del otro gracias a una amiga en común. Y como Ospina estaba en un momento, donde quería volver a enamorarse y vivir el amor, esa persona le mostró posibles candidatos. Y fue después de eso que ella siguió al actor venezolano.

Asimismo, dijo que ella no podía creer que este hombre fue tan perfecto. Daniela solo buscaba un buen ser humano, que estuviera ahí para ella, con la idea de formar una familia. Y encontró en él todo lo que quería para su futuro.