FOTO: Carolina Cruz y Jamil Farah mostraron lo enamorados que están con tierna publicación

Carolina Cruz constantemente muestra en su cuenta de Instagram, donde tiene más de siete millones de seguidores, esos momentos únicos con su pareja Jamil Farah, el piloto que se robó su corazón.

Foto de Carolina Cruz y Jamil Farah juntos

Recientemente, se dejó ver muy enamorada con un vestido bastante elegante, que llamó mucho la atención de todos sus fans. En la publicación que hizo la presentadora de Día a Día, había tres imágenes de ellos, un instante muy especial que querían capturar.

En una de estas, él le da un beso en la frente, mientras que en las demás, él solo aparece muy sonriente al lado de la mujer que ama. Por su parte, la mamá de Salvador y Matías no pasó desapercibida con su vestido café y le respondió a los internautas que lo compró en Navissi Clothing, una tienda en Bogotá.

Carolina Cruz posando con su novio Jamil Farah Foto: Instagram @carolinacruzosorio

De dónde es Carolina Cruz y qué edad tiene

La modelo y empresaria colombiana nació el 12 de junio de 1979 en Tuluá, Valle del Cauca, es decir que tiene 45 años. Creció en la ciudad de Cali, donde fue porrista y una apasionada seguidora del América de Cali.

Su salto a la fama llegó en 1999, cuando representó a su departamento en el Concurso Nacional de Belleza y obtuvo el título de Virreina Nacional, lo que marcó el inicio de su carrera en los medios. Además, presentó Colombia’s Next Top Model en el 2014 y la edición del 2017. Un año después se integró al equipo de Día a Día en Caracol Televisión.

Actualmente, tiene una relación con el piloto Farah y ya llevan más de dos años juntos. En sus redes acostumbra a subir imágenes de las experiencias que tienen y lo feliz que son. En diciembre de 2024, Cruz le dedicó una publicación y destacó que se llevan 12 años, pero que esto no ha sido un obstáculo para amarse cada vez más.

"Nunca pensé que un cruce de miradas en Napoleón, un follow back, un like, y 12 años de diferencia, nos llevarán a esto. Gracias por arriesgarte, por no huir, por no tener miedo, por nunca exigirme tiempo y recibir con amor lo que puedo entregarte, por ser un amigo para mis hijos, un apoyo para mí y por sacarme de la cabeza los parámetros de una sociedad que no nos deja sentir", expresó.