Carolina Cruz habla del matrimonio: “Cada uno va buscando de qué manera es feliz”

Carolina Cruz es una de las presentadoras más admiradas del país, especialmente por las mujeres, quienes la ven como una excelente madre y una gran profesional. Precisamente por eso, su podcast ‘Mi mundo, mis huellas, mi verdad’ es uno de los más escuchados.

Cada vez que la modelo y empresaria publica un nuevo capítulo, sus seguidores lo consumen porque saben que podrán ver una faceta más profunda, emocional e inspiradora de ella. El último episodio que compartió no fue la excepción.

En esta oportunidad, Carolina tituló el episodio con una sola palabra: ‘Merecimiento’. En él, aprovechó para abordar un cuestionamiento que aqueja a muchas personas: ser “merecedor” de las cosas buenas que le ocurren. Para ello, quiso abrir su corazón y compartir, desde su experiencia, cómo se ha sentido en diferentes momentos de la vida respecto a lo maravilloso que le sucede.

Carolina Cruz habla del merecimiento en ‘Mi mundo, mis huellas, mi verdad’

La presentadora de Día a Día comienza su último podcast hablando sobre lo difícil que les resulta a las mujeres aceptar el merecimiento después de haber estado casadas, haberse separado y ser mamás.

“No sé por qué nos cuesta tanto merecer, entender que merecemos porque fuimos mujeres primero, antes de ser mamás, hijas o pareja”, comienza diciendo.

Luego, relata cómo pasó su fin de semana, pues menciona que sacó tiempo para ella, para estar tranquila en casa viendo series y películas sola, ya que sus hijos estaban con el papá, Lincoln Palomeque.

A raíz de esto, menciona que vio algunas series y películas que le “llegaron al alma”, lo que la hizo reflexionar sobre la vida, basándose en los aprendizajes que le dejaron. Fue entonces cuando abrió su corazón y reveló cómo reconoció que es merecedora de cada una de las cosas maravillosas que le ocurren.

Carolina Cruz revela si se quiere casar

En el mismo capítulo, la mamá de Matías y Salvador hace referencia a una serie que la hizo cuestionarse sobre el matrimonio y si en algún momento se casaría, tema sobre el cual le preguntan con frecuencia en sus redes sociales, especialmente ahora que la ven muy feliz y enamorada de su novio, Jamil Farah .

“Yo no me casé, nunca me casé, pero sí tuve una relación muy larga. Compartí mucho tiempo con el papá de mis hijos, y esa pregunta también es muy recurrente en mis redes sociales. La gente me pregunta: ‘Caro, ¿por qué nunca te casaste?’ Y no sé. En algún momento de mi vida dije ‘me quiero casar’ y luego dije ‘no me quiero casar’”, comentó.

A pesar de que Carolina ha hablado de este tema en varios capítulos de su podcast, en los que ha dejado claro que no es una de sus prioridades ni su sueño, el hecho de que sus seguidoras se lo pregunten hace que ella también lo piense.

“Hoy en día digo que, si se llegara a presentar la oportunidad en ese momento de mi vida y quisiera hacerlo, pues tal vez sí, pero no es algo que me quite el sueño, nunca me lo ha quitado”, agregó Carolina.

La presentadora afirma que esta reflexión surgió después de ver la serie ‘La maravillosa Sra. Maisel’, que trata sobre una mujer que desafía a la sociedad, se separa, sale adelante con sus hijos a pesar de las críticas que la rodean y busca su propia felicidad.

“No todos estamos diseñados para casarnos. ¿Quién dijo que un hogar feliz es aquel en el que hay una mamá, un papá y sus hijos? Un hogar feliz es una mamá con sus hijos, un papá con sus hijos, o una pareja que no tuvo hijos. Cada quien va buscando la manera de ser feliz. Esta serie demuestra que se puede ser feliz de una manera diferente, sin seguir los parámetros que la sociedad nos impone”.

Carolina confiesa que quiere seguir disfrutando el presente, el “aquí y ahora”, por lo que prefiere “dejar fluir” y aprovechar las oportunidades, por lo que le da un consejo a quienes la siguen: “Nos cuesta salirnos de esa rigurosidad de lo que pensamos que está bien por miedo a enfrentar muchas cosas, por ese temor estamos dejando de ser felices y de buscar esa felicidad que nos merecemos todos los seres humanos”.