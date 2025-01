Con un beso, James Rodríguez confirmó su relación de más de un año con una modelo

Tras varios rumores, finalmente James Rodríguez confirmó que se encuentra en una relación con una modelo nueve años menor que él, quien lo está acompañando en su debut en México, en donde ya marcó gol y tiene un inicio de temporada bastante favorecedor.

El 10 de la Selección Colombia fue captado en video subiéndose a una camioneta y saludando de beso a la joven cuando salió de su primer partido de local con el equipo León, para luego mostrar una enorme sonrisa, recalcando que no solo está bastante feliz con este aspecto en su vida, sino que consideró este el momento preciso para exponer al ojo público esta relación que lleva más de un año.

Ante los flashes y la atención de quienes lo esperaban al finalizar el duelo, James dio fin a las especulaciones que se tenían desde hace meses. No obstante, esta no es la primera vez que los veían juntos, dado que cuando se encontraban en España luego de la Copa América un paparazzi los retrató, aunque solo se les había visto pasear y no tener muestras de cariño que concretaran lo que se decía en las redes.

El futbolista de 33 años no había expuesto un noviazgo desde que terminó con Shannon de Lima en 2021, por lo que las cosas con esta modelo irían bastante en serio.

Sonrisa de oreja a oreje y besito de campeón. Así salió James Rodríguez de su primer partido en casa con León donde fue autor del gol del triunfo. 🔥 @TVS_del_Bajio @Bajio_Deportes @TUDNMEX pic.twitter.com/MkV72RJfXj — Frank Villalobos (@elfrankvilla) January 26, 2025

Quién es la nueva novia de James Rodríguez

Se trata de Luisa Duque, una modelo oriunda de Pereira que tiene 22 años y que lo acompañó durante los partidos de la Copa América en Estados Unidos donde la tricolor llegó a disputar la final, razón por la que se sabe que llevan más de un año juntos.

Cabe destacar que los rumores sobre esta relación acrecentaron cuando vieron a Salomé Rodríguez, hija del deportista y de Daniela Ospina, al lado de esta joven en algunos de los estadios donde la Selección Colombia jugó sus respectivos partidos.

Luisa cuenta con más de 88 mil seguidores en su cuenta de Instagram y hasta el momento no ha hecho una publicación oficial al lado de James, sin embargo, sí tiene algunas fotos de lo que fue su viaje a Estados Unidos y con la camiseta de la tricolor, confirmando que acompañó al futbolista durante este importante evento.