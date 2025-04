Supuesta ruptura de Piqué y Clara Chía tras tres años de relación: Jordi Martin se pronuncia

Ante la oleada de noticias en el extranjero afirmando que Piqué y Clara Chía decidieron poner punto final a su relación, Jordi Martin, recordado por destapar la supuesta infidelidad del exfutbolista en contra de la cantante barranquillera Shakira, se pronunció al respecto. Según informó, la pareja sigue unida; sin embargo, su vínculo no es tan fuerte como antes.

Jordi Martin habló de la crisis que enfrentan Gerard Piqué y Clara Chía. Foto: Instagram @jordimartinpaparazi

"¡Me desmienten por completo la ruptura entre Piqué y Clara Chía! Me aseguran que Clara lleva fatal los viajes de Piqué a Miami y como ya les anticipé hace un mes, están pasando por un bache, pero no han roto. Me aseguran que el fin de semana estuvieron juntos en Andorra", explicó por medio de un post en las historias de su cuenta oficial de Instagram, en la que recoge más de 270 mil seguidores.

