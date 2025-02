Jim Velásquez destapó cómo fue su primera vez con Alina Lozano: "Se nota la experiencia"

Alina Lozano y Jim Velásquez se han convertido en una de las parejas más seguidas en redes sociales no solo por su diferencia de edad y las constantes discusiones que han protagonizado, sino también gracias a que crean contenido juntos relacionado con su estilo de vida y la forma en la que llevan un matrimonio tranquilo.

Recientemente, Velásquez fue invitado al programa Los Impresentables, en donde reveló detalles íntimos, como lo es su primer encuentro sexual y las posiciones que han experimentado.

Así fue la primera vez de Jim Velásquez y Alina Lozano

De acuerdo con la versión entregada por Jim, el hecho tuvo lugar en Tabio, Cundinamarca, lugar en el que se encontraban ambos trabajando para las plataformas digitales. Al parecer, la intérprete de Nidia en la primera temporada de Pedro, el escamoso deseaba quedarse un poco más en la ciudad, por lo que su actual esposo se ofreció a conseguir hospedaje para pasar la noche.

"Yo creo que ella ya lo tenía todo planeado, pero para las que sea, yo estaba parado igual, lo que surgiera. Cuando empieza esta vaina a ponerse más candente, yo apago la luz y Alina me dice 'qué haces' y yo 'no, pues para que estés más cómoda, ¿no?' y menciona 'no, no, a mi me gusta ver, me gusta la luz prendida", señaló en medio de la transmisión.

Asimismo, añadió que como estas anécdotas tiene más, ya que Lozano se ha caracterizado por sorprenderlo en varios aspectos de su vida en los que él creía que ella actuaría de una manera diferente.

"La primera vez probamos, tampoco mil posiciones, pero sí hicimos varias. Me enseñó todo el tiempo, ahí sí es donde digo 'se nota la experiencia' (...) A mí me gusta más el mañanero", dijo con un toque de humor.

Por último, Jim Velásquez explicó en la entrevista que han compaginado muy bien en asuntos privados y que ha tenido la posibilidad de adquirir más conocimientos y destrezas desde que está a su lado, ya que siempre ha sido abierta con los temas y se ha mostrado interesada en llevar a cabo nuevas técnicas.