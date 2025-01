Critican reencuentro de Alina Lozano con Jim Velásquez, "¿cuándo acaba esta novela?"

La relación de Alina Lozano y Jim Velásquez ha pasado por varios altibajos en este último mes desde que anunciaron que se iban a dar un tiempo mientras que ella se iba a Nueva York para buscarle universidad a su hijo, pues en un principio sus seguidores creyeron que se iban a divorciar y ellos se encargaron de demostrar que no era así.

Ahora, los creadores de contenido cambiaron de discurso y se han enfocado en comentar que están atravesando una crisis que los podría conducir a una ruptura definitiva, al punto de que él hizo pensar que le había sido infiel a su esposa para después dar a conocer que solo se trataba de una publicidad.

Esta historia ha tenido tantos giros que sus fanáticos se han empezado a cuestionar sobre la veracidad de los contenidos que han publicado en sus redes y ya varios lo han catalogado como un engaño.

La más reciente actualización sobre cómo va este matrimonio la dieron para revelar que Jim le dio una sorpresa a Alina con motivo de su reencuentro después de tantos días distanciados.

"Yo sabía que en algún momento iba a tener que aparecer. Estoy muy feliz porque ha sido muy tensionante esto, la verdad. Yo me pongo nerviosa y no hago nada bien y empiezo a sudar", dijo la actriz, quien también recordó las palabras con las que una amiga la puso a reflexionar, dado que le planteó el escenario de que él en realidad no quiera volver, sino darle un fin a todo de la mejor manera.

Al dirigirse a su encuentro con el creador de contenido, la actriz recalcó: "yo quiero que se arreglen las cosas, yo amo a Jim". Tras esto, arribó a la suite donde él la estaba esperando y captó el momento en el que lo vio por primera vez, por lo que se mostró casi que paralizada cuando él le abrió la puerta con un ramo de rosas en la mano.

Alina Lozano no pudo contener sus emociones y se puso a llorar al ver lo organizado por su pareja, por lo que se dieron un fuerte abrazo en el que ambos demostraron lo importante que son el uno para el otro.

No obstante, todo esto creó dudas en sus seguidores luego de que vieran el video publicado por Jim en el que daba su punto de vista sobre este reencuentro, puesto que en este contenido cuando él abre la puerta la actriz no tiene el celular en la mano ni se está grabando como sí lo hizo en su versión.

Ante esto, sus fanáticos se cuestionaron sobre la veracidad de sus historias, ya que todo sería fingido: "Lo filmaron dos veces", "Yo creo que esto es una vida de comerciales", "¿Cuándo termina esta novela? Estamos en la etapa culminante", "Esta novela no tiene fin", "Graba uno y luego graba el otro entonces todo es preparado", "Puro teatro, una actriz y el otro aprendiz".

Finalmente, luego de todo el amor demostrado en sus anteriores publicaciones, la pareja dio más detalles sobre qué los llevó a estar separados y se mostraron discutiendo porque al parecer siguen teniendo diferencias en cuestiones de que él considera que Alina debe replantear sus prioridades.