Jim Velásquez respondió a críticas sobre ser un "mantenido" por Alina Lozano.

Alina Lozano y Jim Velásquez continúan siendo tema de conversación en redes sociales. El pasado 26 de diciembre de 2024, la pareja anunció que se tomarían “un tiempo" y esto causó un revuelo y especulaciones sobre una posible separación definitiva. Mientras la actriz atendía asuntos familiares en Estados Unidos, Jim siguió creando contenido enfocado en su vida personal, lo que mantuvo el interés de varios.

El 11 de enero, Jim, de 24 años, compartió un video en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 600 mil seguidores, en el que sus padres opinaban sobre su relación con la intérprete de Nidia en Pedro, el Escamoso, quien actualmente tiene 55 años. En el video mencionaron que Alina había dejado un vacío económico en sus vidas:

"Nos compraba cosas, lo que nos hacía falta, nos hacía mercado, nos daba ropa. Para diciembre estuvo muy pendiente. (…) Nos había prometido una finquita en la playa para irnos a vivir", declararon.

¿Alina Lozano mantiene a Jim Velásquez?

Estas afirmaciones generaron diversas reacciones. Entre los comentarios, una usuaria identificada como Michel cuestionó directamente a Jim: "Tú ni estudiaste, y tu esposa te mantiene. Mantenido."

Ante esto, Jim no tardó en responder de forma contundente con otro video aclarando su situación económica y más: "Yo sí estudié, hice mi formación académica y fui muy buen estudiante. Decr que ella me mantiene es absolutamente falso. Ella no me ha dado para el arriendo, ni para el mercado, ni para nada, eso me lo da mi mamá."

Además, aclaró que tomaba una parte de la pensión de Alina para invertirla en ella misma: "En sus gustos, cuando la llevo a comer, le doy un regalo o la llevo de viaje." Jim cerró su mensaje con un llamado al respeto: "Les pido que respeten"

El tono de su respuesta, que algunos interpretaron como sarcástico e irónico, reavivó las dudas sobre la autenticidad de su relación. En redes, varios usuarios especularon si el romance entre Jim y Alina es un acuerdo mutuo con fines de beneficio personal o si hay un vínculo genuino.

En el post se pueden leer comentarios como:"Me encanta el sarcasmo 😂 siento que ambos manejan muy bien a su audiencia para mantenerla enganchada", "Esa respuesta no la esperaba jajaja buena😂", "No aclares que oscureces", "Alina le da pensión a un niño 🤣🤣🤣 que trabaje."

Mientras la polémica continúa, Alina Lozano no se ha referido a las palabras del joven influencer, pero son muchos los que esperan que dé su versión de los hechos y aclare qué es lo que en realidad está sucediendo.