Jim Velásquez opinó sobre el rejuvenecimiento íntimo al que se sometió Alina Lozano

Alina Lozano y Jim Velásquez vuelven a ser tendencia en redes sociales y no necesariamente por un viaje que hayan emprendido, sino debido a que decidieron unirse a un trend de TikTok que no resultó para nada bien. Se trata del video denominado 'Escuchamos, pero no juzgamos', de manera que aprovecharon para revelarse cosas que les molesta del otro.

El suceso tuvo lugar en el perfil oficial de Instagram de ambos creadores de contenido digital y la primera en referirse al tema fue la intérprete de Nidia en la primera temporada de Pedro, el escamoso. Sin embargo, lo que en realidad llamó la atención de los internautas fue que el joven dio a conocer una infidencia de su matrimonio.

"Tengo que confesar que el rejuvenecimiento íntimo de Alina no salió como yo esperaba. La verdad a mí me gustaba más como estaba desplegada", dijo mientras desataba la furia de su pareja sentimental, quien rápidamente le reclamó por hacer esas declaraciones teniendo en cuenta que ella se sometió a ese procedimiento para tener más confianza en ella misma.

Las declaraciones no terminaron allí, ya que Velásquez aseguró que tiene cierto interés en Lorna Cepeda, gran amiga de su actual esposa, mientras que la mujer afirmó que siempre consideró al padre de su compañero de vida como un verdadero hombre.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, dado que han aprovechado para resaltar lo mucho que se divierten con sus anécdotas y con el sentido del humor que los caracteriza.

"¿Qué dirá el papá de Jim?", "Amo que hagan lo que les da la gana", "Los felicito, el amor es saber enfrentar juntos la vida y creo que están haciendo bien la tarea, aunque a muchos les cueste aceptarlos. Son un ejemplo de pareja terrenal, que Dios los acompañe siempre", "No es envidia, me encanta verlos juntos y tan felices, pero siento que no es tan real esa cercanía de ellos", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.

Pese a la discusión que tuvieron en la grabación del clip, la pareja ha demostrado estar en uno de sus momentos más sólidos.