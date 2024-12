Tras muerte de Sandra Reyes, Alina Lozano recordó como fue su último encuentro: "fue tu despedida"

El fallecimiento de Sandra Reyes enlutó al país el 1 de diciembre de 2024, pues la actriz recordada por su amplia carrera en televisión, pero en especial por su papel de la doctora Paula Dávila en Pedro el Escamoso , murió a sus 49 años por lo que se presume fue un cáncer de seno, diagnóstico que había mantenido en reserva.

Tras darse a conocer esta lamentable perdida, varios actores recurrieron a sus redes sociales para expresar su dolor y sorpresa, ya que fueron muchos los que pudieron conocer de primera mano a Reyes, trabajar con ella y ver la calidad de persona y mujer que fue. Así lo hicieron Miguel Varoni, Alina Lozano, Marcela Mar, Juan Arango, Javier Gómez, El 'Flaco' Solórzano, Andrea Guzmán, Carolina Gómez y muchos más.

Alina Lozano envió mensaje a Sandra Reyes tras su muerte

Alina Lozano , quien interpretó a Nidia Stella Pataquiva de Pacheco, dueña de la pensión donde vivió Pedro Coral en la icónica producción, subió un video a sus historias de Instagram, ante sus más de 650 mil seguidores, donde se le ve completamente desconsolada.

“Se fue una de las más grandes mujeres como artista y como persona. Mi ‘Sandrita’ me cogiste mal parqueada con esta noticia porque estoy realmente mal parqueada y pare mi carro. Te estás disfrutando este viaje, yo sé, como te disfrutaste la vida. Nos vimos hace siete meses y hoy resultó ser tu despedida; nos encontramos inesperadamente y disfrutamos esa tarde. Hoy les digo amigos que me pegó duro, duro, porque la muerte me sigue sorprendiendo. La muerte está al ‘ladito’, ‘Sandrita’, te quiero”, fueron sus palabras.

Miguel Varoni publicó desgarrador mensaje por la muerte de Sandra Reyes, Paula en Pedro el Escamoso

Uno de los primeros en reaccionar fue el mismísimo Miguel Varoni , quien le dio vida al 'Mompirri' y fue el eterno enamorado de Dávila en la novela. El actor utilizó sus redes sociales para publicar una foto a su lado de cuando grabaron la primera temporada de la novela y agregó un corto, pero desgarrador mensaje con el que expresó su dolor y sorpresa.

"Hasta siempre mi Doctora Paula … sumercé no sabe la falta que me va a hacer!!! Dios me la Bendiga!!! Siempre estará en mi corazón…".