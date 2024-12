Marcela Mar se despidió de Sandra Reyes y compartió la última fotografía que se tomaron juntas

Sandra Reyes falleció este domingo 1 de diciembre y la noticia tiene de luto a la industria colombiana, debido a esto, colegas y celebridades nacionales se han despedido de ella por medio de sus redes sociales con emotivos mensajes e instantáneas.

Así sucedió con Miguel Varoni, quien ha hecho varias publicaciones en honor a la mujer: “Hasta siempre mi Doctora Paula ... sumercé no sabe la falta que me va a hacer ¡¡¡Dios me la Bendiga!!! Siempre estará en mi corazón...”, escribió y continuó: "Brillarás por siempre”.

Marcela Mar compartió su última foto con Sandra Reyes

Por medio de su perfil de Instagram, la actriz que personificó a Mayerli, que en la historia era la hermana de la Doctora Paula y de Yadira, le dio un último adiós a su colega con un sentido mensaje.

“La vida y sus misterios... esta fue la última vez que vi y compartí con Sandra Reyes, una ficción que todos vimos y que se revela como un miedoso presagio... La muerte, que siempre está acechando es dura, difícil de aceptar y comprender, hoy te despedimos pensándote como el ser luminoso y risueño que fuiste, magnífica y dulce compañera, volviste a la luz, abrazo profundo a @nicoreyes @actorjulian y a todos los amigos, colegas y familiares”, escribió.

Su última fotografía juntas fue precisamente grabando Pedro, el Escamoso, en donde la historia mostró que finalmente pudieron reconciliarse como hermanas y pasaron sus últimos días juntas.

Cuántos años tenía Sandra Reyes

Sandra Reyes tenía 49 años, los había cumplido el pasado 31 de mayo, sin embargo, no era usual que los celebrara de manera muy emotiva o con publicaciones en sus redes sociales, de hecho, era poco lo que compartía en sus plataformas digitales.

Por otro lado, cuando interpretó a la doctora Paula por primera vez, la mujer que se convertiría en la esposa de Pedro Coral tenía tan solo 23 años y se robó las miradas de todo el país debido a su belleza y a la clase que demostraba en cada una de sus apariciones.

Al parecer, la actriz tenía cáncer de seno, pero no había hecho su diagnóstico de manera pública, no obstante, podría ser la razón por la que falleció, aunque no ha sido confirmado.