Cómo murió la doctora Paula, personaje de Sandra Reyes en Pedro el escamoso

Sandra Reyes fue una de las actrices más queridas en Colombia y participó en varias producciones como El Cartel de los Sapos, Ventino, La Saga y muchas más; pero es especialmente recordada por haber interpretado a la doctora Paula Dávila en las dos temporadas de Pedro el Escamoso. Su muerte el 1 de diciembre, a sus 49 años, conmocionó al país entero.

En la segunda entrega de esta novela, ella reapareció en la vida de Pedro Coral y con Miguel Varoni compartieron escenas verdaderamente especiales para los televidentes.

Cómo murió la doctora Paula en Pedro el Escamoso

El personaje de Sandra Reyes tuvo un doloso giro en la historia y le contó al 'Momirri' que padecía de un cáncer y que ya no había vuelta atrás, aun así se sometiera a tratamientos. Tal como sucedió en la vida real, la actriz falleció presuntamente por un cáncer de seno con el que luchaba desde hace varios años.

"Es algo que tarde que temprano nos va a pasar a todos y yo tengo la suerte de saber cuándo es mi fecha de vencimiento", fue el diálogo de Dávila al revelar detalles de su enfermedad.

"Quiero vivir mis últimos días, o meses, de una forma normal. La verdad no estoy tan tranquila, estoy triste, porque yo amo la vida, pero he aprendido que no vale la pena el desgaste de sufrir por algo que uno no puede cambiar", mencionó la doctora Paula en dicha escena.

"Lo primero que entendí es que tenía que cambiar el por qué por un para qué", decía el diálogo de esta actriz en Pedro, el Escamoso 2.

Hay otra escena que tocó corazones y fue cuando Pedro se enteró de la muerte de la doctora Paula y por la que muchos ahora están diciendo que esta historia fue premonitoria.

"Cuando yo me encontré con la doctora Paula después de muchos años de no verla, ella me habló de esa espantosa enfermedad, pues que me la consumió toda. Ella una vez me pidió que la recordáramos con la misma felicidad, a pesar del dolor. Yo siento que la estamos recordando así, con felicidad. Yo me acuerdo de ella cuando trabajábamos allá en Freydell, yo era su chofer y se me sentaba ahí atrás...y nos enamoramos, después nos casamos", expresó Pedro Coral en su funeral.