Personajes de Sandra Reyes en la televisión: El Cartel de los Sapos, Pedro el Escamoso, entre otros

Este domingo 1 de diciembre se confirmó el fallecimiento de Sandra Reyes , una de las actrices con mayor trayectoria en la televisión colombiana. Su muerte fue una sorpresa para colegas y seguidores.

Al parecer, la artista había sido diagnosticada con cáncer de seno; sin embargo, mantuvo la noticia en privado, por lo que muy pocas personas alrededor de ella tenían conocimiento de la situación.

Aunque no está confirmado, esta podría ser la causa de su muerte. Según los primeros informes, Reyes perdió la vida en su casa y rodeada de su familia.

Personajes de Sandra Reyes

A sus 49 años, Sandra Reyes, interpretó diferentes papeles en la televisión colombiana y tenía una larga trayectoria en su vida profesional, siendo recordada principalmente por convertirse en la doctora Paula Dávila, el amor de Pedro Coral y por quien luchó toda la primera temporada. En la segunda entrega también tuvo participación y aunque el amor entre los protagonistas nunca desapareció, su personaje falleció de cáncer.

Esta no fue la única producción de la que hizo parte, ya que también personificó a Amparo Cadena en El cartel de los sapos. La hermana de Pepe vivió rodeada de lujos, tuvo amantes y mucho dinero, pero terminó pagando por sus actos delictivos.

En La Saga, negocio de familia, su nombre era Pilar Manrique, esposa de Antonio, a quien le quitó la vida su hermano, finalmente termina enamorándose de Armando, su cuñado y su hijo Ernesto heredó parte del negocio familiar, a pesar de que su madre siempre intentó alejarlo de esta vida.

En Ventino, el precio de la fama, Sandra Reyes era Amanda Afanador, que adoptó a Natalia desde que era muy pequeña y la crió como su propia hija. Juntas superaron varios obstáculos, sin embargo, en esta producción también falleció debido a una extraña enfermedad, a pesar de que incluso intentaron realizarle un tratamiento en Estados Unidos sin éxito.

En la segunda temporada de Pedro, el Escamoso, la doctora Paula regresó, no obstante, los televidentes descubrieron que el matrimonio entre la mujer y el protagonista no duró lo suficiente. En esta oportunidad enfermó de cáncer y se despidió en silencio de su familia y sus seres queridos más cercanos.

Finalmente, en Rigo, la actriz interpretó a Aracely Urán, una mujer entregada a su hijo, el ciclista y que perdió a su esposo debido a la violencia que se vivía en ese entonces en Colombia.

Cuántos años tenía Sandra Reyes

Sandra Reyes tenía 49 años, los había cumplido el pasado 31 de mayo, sin embargo, no era usual que los celebrara de manera muy emotiva o con publicaciones en sus redes sociales, de hecho, era poco lo que compartía en sus plataformas digitales.

Por otro lado, cuando interpretó a la doctora Paula por primera vez, la mujer que se convertiría en la esposa de Pedro Coral tenía tan solo 23 años y se robó las miradas de todo el país debido a su belleza y a la clase que demostraba en cada una de sus apariciones.

