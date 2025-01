Alina Lozano les pide a sus suegros que no escuchen a Jim Velásquez y lo llama loco

Alina Lozano y Jim Velásquez tienen una de las relaciones más controvertidas de la farándula nacional, principalmente por la diferencia de edad y por el contenido que hacían juntos. Después de pasar un año casados, anunciaron que se darían un tiempo.

Por el momento no han especificado si se van a divorciar legalmente o no, pero sí están separados y recibieron el 2025 de manera individual. Fue precisamente en este plazo de tiempo que el joven hizo un video con sus papás hablando de lo que había significado para ellos la ruptura.

Conoce más: Jim Velásquez respondió a críticas sobre ser un "mantenido" por Alina Lozano

Allí los dos dijeron que la extrañan y que les dejó un vacío sentimental y económico importante, además, aseguran que era ella quien les preguntaba si estaban bien o les hacía falta algo, y no su hijo. De la misma forma, confesaron que la actriz les compraba ropa y mercado.

Además, manifestaron que les había prometido una finca en el mar para disfrutar de sus últimos años y están preocupados por si ahora ya no se las dará. Finalmente, le dijeron que no olvidara las promesas que les hizo, ya que siguen contando con ella.

Publicidad

Alina Lozano les responde a sus suegros

Ahora, la mujer ha compartido un video en el que les dio un parte de tranquilidad a los papás de Jim, les mencionó que con todas las parejas que ha terminado, ha procurado mantener una relación sana con sus suegros y ellos no serán la excepción.

Publicidad

Explicó que la finca es un proyecto familiar y que sigue manteniéndose en su palabra de ayudarlos a conseguirla, sin embargo, también les envió un mensaje que va dedicado a su exesposo, al parecer, mientras está molesta con lo sucedido.

“No se preocupen y no se presten a este tipo de cosas, no tienen que salir en videos, no le pongan cuidado a Jim que se chifló, yo estoy con ustedes y siempre lo voy a hacer”, fueron sus palabras, las cuales han sido apoyadas por sus seguidores. Por el momento su expareja no le ha contestado a través de redes, sin embargo, son muchos los usuarios de Internet que están atentos.

Mira más; Suegros de Alina Lozano admitieron que su ruptura con Jim Velásquez les dejó un vacío económico