¿Jim Velásquez estaría celoso de Mijail Mulkay?: Así reaccionó a su cercanía con Alina Lozano

Con la sorprendente noticia de que se están dando un tiempo, Alina Lozano y Jim Velásquez tienen preocupados a sus fanáticos con respecto al rumbo que tomará su matrimonio, pues aunque han recalcado que no tienen planes de divorcio, las personas siguen considerando que la distancia podría tener sus impactos.

Asimismo, tanto la actriz como el creador de contenido han salido a dar declaraciones sobre lo que están atravesando ahorita, dejando en claro que ella se encuentra en Nueva York con la intención de buscar una universidad para su hijo, quien quiere dedicarse a ser un artista.

Sin embargo, mientras que Alina ha mostrado cómo ha sido su viaje, los recorridos que ha dado y lo enamorada que está de la ciudad de Estados Unidos, en donde planeó varios encuentros con personas que le han escrito, Jim se ha sentido más melancólico e hizo un video comparando cómo finalizó el año pasado, es decir con su boda, y cómo lo hace ahora, durmiendo solo en su cama.

Además, un video llamó la atención de los seguidores de esta pareja, en el cual podrían haber determinado otra de las razones por las cuales se separaron de manera momentánea.

Alina Lozano dio detalles de su separación con Jim Velásquez

Por medio de una transmisión en vivo, la actriz comentó cómo ha sido su experiencia en Nueva York y la prioridad que tiene en este momento su hijo. Además, comentó que todo este proceso lo ha estado haciendo de la mano de Mijail Mulkay, quien es el padre de su hijo de 17 años.

En este punto, la creadora de contenido hizo énfasis en que por obvias razones ha estado más cercana al actor, no sin que esto signifique que han estado juntos o que su relación haya cambiado, solo que los dos quieren estar pendientes de lo que pase con el joven y de brindarle la mejor educación.

"No es que yo me vea con el papá de mi hijo, pero sí nos vamos a escribir más. Él siente un poco como que debe respirar eso o se siente un poco excluido. Yo lo hablé con él (le hizo referencia a que estaría en contacto con su expareja) y yo le dije 'amor, vámonos, acompáñanos', pero él me respondió 'yo te conozco y creo que tú querrías estar sin mí'", relató.

En su transmisión, aprovechó para mencionar que ella quería estar un rato sola, especialmente en su cumpleaños, dado que están todo el tiempo juntos, tanto trabajando como en su vida personal, y aunque él se preocupó al inicio, luego de escuchar sus argumentos se tranquilizó.

Cabe destacar que la actriz comentó que a su esposo no le gusta el hecho de que hable con su expareja, pero entiende que deban someterse a esa situación, por lo que ella le recordó que él está casado, que está muy feliz y que de hecho la esposa del actor los está ayudando con el proceso.

Con esto, Alina demuestra que Jim en realidad no está celoso de Mijail Mulkay y que entiende que ella esté comunicada con el padre de su hijo, pues es muy respetuoso de este lazo que tienen y es consciente de que es algo que deben hacer juntos por el bien del joven.