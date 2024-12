Alina Lozano reveló qué ha pasado tras su separación de Jim Velásquez, ¿la han buscado?

La separación de Alina Lozano y Jim Velásquez sigue dando de qué hablar, pues ahora es la actriz quien ha dado más detalles de cómo se encuentra esta situación, dado que él se había encargado de revelar todos los detalles y motivos que los impulsaron a tomarse un tiempo.

Alina Lozano habló de sus planes lejos de Jim Velásquez

Desde Nueva York, Estados Unidos, donde se encuentra pasando el fin de año, la también creadora de contenido se refirió a si es cierto que su pareja está haciendo marketing con la situación que están atravesando en su relación, por lo que se mostró indignada ante los comentarios que están surgiendo en redes y mencionó que ella también lo hará entonces, de modo irónico.

No obstante, Alina también aprovechó para agradecerles a toda la gente que le ha escrito para apoyarla en medio de lo que ocurre en su matrimonio.

Ante esto, mencionó que la han invitado a muchos planes en Nueva York y que estará cumpliendo algunos de ellos: "el tiempo acá es diferente, es una locura, es vertiginoso el ritmo acá. Me voy a ver con algunas personas con quienes estamos relativamente cerca, pero con otras en esta ocasión no va a ser posible".

Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención es que dijo que la próxima vez que vuelva necesitará mínimo un mes de estadía, confesando así que estará menos de este tiempo allí y que en menos de tres semanas estará de regreso a Colombia para analizar su situación con Jim.

Con respecto al tiempo que se dio con su esposo, durante un en vivo la actriz comentó que sumado a lo que dijo el joven de 24 años, esto también se debió a que ella está realizando todo este proceso de su hijo de la mano del papá de él, es decir Mijail Mulkay, por lo que comentó que el creador de contenido se hizo a un lado en este tema por respeto, incluso cuando ella le había dicho que podía acompañarla.

Asimismo, mencionó que Jim le dijo que estaba seguro de que ella quería hacer esto con su primogénito y tomarse todo con calma, por lo cual no viajó, siendo esta la mejor decisión.

Motivo de la separación de Alina Lozano y Jim Velásquez

El creador de contenido, por medio de un video en sus redes sociales, dio a conocer lo que está pasando con la actriz: "También quiero aclarar que no es por falta de amor ni de cariño porque lo tenemos muy fuerte, es más por el momento de la vida en el que nos estamos".

Frente a esto, el Jim Velásquez recalcó que Alina Lozano tiene un hijo de 17 años, quien es su prioridad, y quien está por ingresar a la universidad en Estados Unidos, motivo por el cual ella se encuentra con el joven en Nueva York, no obstante, él no pudo acompañar en este proceso a su esposa dado que tiene obligaciones en Colombia que no le permiten desplazarse por este tiempo.

Con nostalgia, Jim hizo énfasis en que será la primera vez que pasan estas fechas especiales y el cumpleaños de la actriz separados desde que tienen una relación, aunque destacó que en esta oportunidad se trata de un tema de prioridades.

Para finalizar, el creador de contenido hizo una claridad: "Eso no quiere decir que nos vayamos a divorciar, simplemente nos estamos dando un espacio. Una de las cosas más bonitas de nuestro matrimonio es que estamos juntos en libertad".