Alina Lozano y Jim Velásquez revelaron si tuvieron aventuras con otras personas en su ruptura

Alina Lozano y Jim Velásquez vuelven a ser noticia gracias a un sorpresivo reencuentro que tuvieron luego de haber confirmado su ruptura amorosa. Es necesario mencionar que mientras la actriz disfrutaba de la temporada decembrina en Estados Unidos, el joven aprovechó para centrarse en su crecimiento profesional y personal desde la comodidad de su casa, ubicada en Bogotá, Colombia.

¿Alina Lozano y Jim Velásquez ya tienen otras parejas?

Por medio de una actividad en redes sociales llamada 'Escuchamos, pero no juzgamos', los creadores de contenido expusieron lo "felices" que están desde que pusieron punto final a su romance, pues han tenido la posibilidad de disfrutar de planes sencillos en soledad que antes no podían realizar debido a las costumbres, gustos o la dinámica de la propia relación.

Uno de los momentos que más llamó la atención de los usuarios fue cuando aseguraron que han conocido a más personas en esta semana, lo que les ha permitido recordar lo cotizados que son dentro del mercado de la soltería en nuestro país.

"Desde que estoy sin Alina, pude volver a abrir Tinder, era muy descuidado y ya está lleno de solicitudes", comentó el influenciador, generando así un poco de celos en su expareja sentimental, que de inmediato contestó: "Han aparecido muchísimos hombres de mi edad, lo cual debe ser una mensaje de la vida para que hablemos, chateemos, conversemos de poesía, leamos".

Asimismo, afirmaron que han retomado pasatiempos como dormir con las mascotas en la cama, practicar sus videojuegos preferidos y volverse a acostumbrar al hábito de la lectura.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, dado que se tomaron el reel de Instagram para recordarles lo bien que lucen juntos: "todavía hay amor, lo veo en sus ojos", "son tan graciosos, en serio", "pero te informo que ya no eres adolescente Jim, sino un adulto, acéptalo", "si están mejor solos, sigan con el divorcio", "Cuando Alina dijo que podía estar con otros en la cama, la cara de susto de él no se pudo ocultar", "no entiendo por qué se separaron, tienen química", son algunos de los mensajes que se leen en la citada red.

