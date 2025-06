Qué ha pasado con el actor que dio vida a Ricardo Jorge, corresponsal del Mundial de Sudáfrica 2010

En el marco del Mundial de Sudáfrica 2010, Davivienda contrató a Julián Orrego para protagonizar un comercial que tenía como protagonista a un divertido corresponsal que siempre se encontraba en el lugar equivocado. Posteriormente, repitió la misma fórmula en el evento de fútbol que se desarrolló en Brasil 2024, pero no siguió con la propuesta en Rusia 2018.

Quién es el actor que dio vida a Ricardo Jorge

Además de dedicarse a la actuación, Orrego es un destacado cantante, que a su vez es el vocalista de las agrupaciones El Siete y Rocka. En alguna ocasión, concedió una entrevista para Blu Radio en la que reveló que no pensó conseguir este papel debido a la demanda que había respecto al personaje y tampoco imaginó que iba a ganar tanto reconocimiento.

“Yo hice dos campañas, la primera en Sudáfrica 2010 y la segunda en Brasil 2014 (…) Mi vida antes de eso era normal, yo he sido rockero y he tenido mi vida. Me he movido siempre en la música, pero fue algo inesperado, ya que me metí a unos cursos de actuación para los videos de mi banda y en ese proceso de aprendizaje me dieron la oportunidad hacer el casting, me lo gané, fui el último en llegar en un grupo de 200 personas de varias ciudades del país”, explicó.

Este proyecto, le abrió las puertas al mundo del entretenimiento, un sueño que tuvo desde temprana edad. Julián ha llegado a participar en otras producciones de Caracol Televisión de la talla de La Teacher de Inglés, El Secretario y Los Canarios.

En su cuenta oficial de Instagram, recoge más de 50 mil seguidores, por lo que aprovecha para compartir contenido relacionado con su faceta artística, anunciando de esta forma los espectáculos que tiene programados e invitando a sus admiradores a que lo visiten en su restaurante. Contrario a lo que muchos piensan, no le molesta ser recordado por este comercial, de hecho, aprovecha algunos espacios en sus redes para recordar con cariño sus primeros pinos en la industria y cómo esto catapultó su carrera.

