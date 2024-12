Iván Lalinde recordó emotiva anécdota con Margalida Castro durante homenaje en Día a Día

La muerte de la Margalida Castro a sus 83 años conmovió al país entero el 19 de diciembre, pues fue una de las actrices con mayor trayectoria y más queridas por los colombianos gracias a su participación en múltiples producciones que le permitieron dejar una huella en la pantalla chica.

En la transmisión de Día a Día del viernes 20, los presentadores iniciaron el programa rindiéndole homenaje a la también escritora y flautista, donde le dedicaron unas sentidas palabras, recordaron las oportunidades en que fue invitada al set y comentaron anécdotas que ahora atesorarán con más cariño.

Iván Lalinde fue cercano a Margalida Castro

Iván Lalinde fue el primero que tomó la palabra y tras describir a Margalida como una mujer cálida, cercana, espiritual y espontánea, a su mente llegó el recuerdo de cuando la visitó en su hogar: "Fue de las primeras entrevistas que hice en Bogotá cuando llegué, ella me recibió en su casa que tenía en el Centro un apartamento y me mostraba todas sus vírgenes y me hablaba de sus hijas en Chile".

Por su parte, Carolina Cruz se mostró conmovida y en el programa matutino expresó: "Los que nos quedamos en este plano, su vamos a sentir su ausencia y extrañarla, pero seguramente ella ya está en un lugar lleno de amor y se siente feliz y tranquila. Es una mujer que nos dejó recuerdos muy bonitos. Me identifico con ella por el tema de la Virgen María. La recordaremos porque siempre tuvo una sonrisa y un abrazo para los demás".

Qué cáncer tenía Margalida Castro

Claudia Serrato, la mánager de la mujer fue quien confirmó la dura noticia a través de sus redes sociales con una emotiva fotografía. Allí comentó que la causa del deceso fue una batalla contra el cáncer que había iniciado hace muy poco tiempo.

Según la Revista Vea, la enfermedad que la aquejaba era el cáncer de páncreas, el cual también estaba en su hígado, sin embargo, la mujer se enteró de esto, aproximadamente, a finales de noviembre. Por el momento sus seguidores están atentos al instante en el que se conozcan más detalles y más información sobre la despedida a la gran artista.

Quién era Margalida Castro

Margalida Castro fue una destacada actriz colombiana, conocida por su versatilidad y su sólida trayectoria en cine, teatro y televisión.

Nacida el 19 de noviembre de 1941 en San Gil, Santander, se convirtió en una de las figuras más queridas y respetadas del espectáculo en Colombia. A lo largo de su carrera, interpretó numerosos personajes memorables, combinando su talento dramático con un estilo único que la hizo sobresalir.

