Carolina Cruz le dedicó romántico mensaje a Jamil Farah por sus dos años de noviazgo

Carolina Cruz , una de las presentadoras más queridas de la televisión colombiana, está más enamorada que nunca y este 12 de diciembre dio inicio a la celebración de su segundo aniversario con Jamil Farah con un emotivo mensaje en sus redes sociales.

La modelo utilizó su perfil de Instagram, donde recoge más de 7 millones de seguidores para realizar un post dedicado a su pareja sentimental, en el que se pueden ver 10 fotografías de momentos que han vivido juntos y se evidencia su gran química.

El romántico mensaje de Carolina Cruz con su novio Jamil Farah

"¿En qué momento pasaron 2 años? Nunca pensé que un cruce de miradas, un follow back, un like, un 🔥 y 12 años de diferencia, nos llevarán a esto", empezó escribiendo, haciendo referencia a que ella tiene 45 años y él 33, aunque es evidente que esto no ha sido un obstáculo para entenderse a la perfección.

Cruz, quien es mamá de dos hijos como fruto de su anterior relación con Lincoln Palomeque, expresó su gratitud con él por su comprensión y por convertirse en una persona tan especial para sus pequeños.

"Gracias por arriesgarte, por no huir, por no tener miedo, por nunca exigirme tiempo y recibir con amor lo que puedo entregarte, por ser un amigo para mis hijos, un apoyo para mí y por sacarme de la cabeza los parámetros de una sociedad que no nos deja sentir", agregó.

Carolina finalizó su romántico mensaje con un "Te amo, novio ❤️" y en la sección de comentarios muchos usuarios la felicitaron por esta etapa que su vida que tanto está disfrutando, inclusive Iván Lalinde y Carolina Soto, compañeros del programa matutino le escribieron: "Ay, qué lindo mensaje❤️🙌" y "¡Eso❤️❤️❤️❤️ qué viva EL AMORT!.

Novio de Carolina Cruz

Jamil Farah tiene 12 años menos que la exreina, trabaja como piloto y, al parecer, nació en San Andrés y Providencia en 1991 , lo que quiere decir que en el 2024 cumplirá 33. Los dos se han mostrado muy enamorados en sus redes sociales a través de fotos y videos.

Sobre cómo se conocieron, la presentadora confesó en Instagram que fue mientras estaban de fiesta, intercambiaron miradas y al día siguiente la empezó a seguir en sus plataformas digitales, fue entonces cuando empezaron a hablar.

De la misma forma, ha confirmado que, por el momento, no tienen planes de vivir juntos, pues ella respeta la intimidad de sus hijos y, de hecho, ni siquiera se ven en la casa en la que habitan los pequeños, ya que Cruz considera que “es un espacio sagrado”.