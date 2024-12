Carolina Cruz y Carolina Soto se solidarizaron con Anamar tras su denuncia contra Renzo.

Anamar Restrepo , exparticipante del Desafío 2024, denunció el 9 de diciembre a Renzo Meneses, también exdesafiante a quien conoció en el reality y se convirtió en su pareja, por violencia física y psicológica en su contra. En sus redes sociales, la joven paisa compartió varias pruebas del maltrato al que habría estado sometida durante su relación con Renzo y además, en sus historias reveló una conversación que pone en duda si él le habría sido infiel con Karen.

Esta publicación, acompañada de un carrusel de fotografías en las que se mostró golpeada y con hematomas en diversas partes de su cuerpo, causó conmoción entre los fanáticos del programa y de sus participantes.

Mira también: Así habrían reaccionado Karen y Renzo a la denuncia de Anamar y el rumor de que están juntos

Fueron varias las personas que decidieron dejar sus comentarios solidarizándose con la modelo y dejándole un mensaje aplaudiendo su valentía de “romper el silencio” y alzar la voz contra su agresor, incluidas Carolina Soto y Carolina Cruz , presentadoras de Día a Día , quienes demostraron su lamento ante la situación, pero también su repudio.

Publicidad

En primer lugar, Carolina Soto fue contundente e hizo un llamado a no permitir que ocurran este tipo de violencias contra las mujeres: "Anita, recuerda que siempre MERECES SOLO AMOR! ¡Y así es SIEMPRE! Hay que denunciar a esos disque 'hombres' que merecen ser publicados. ¡Qué vergüenza!"

Por su parte, Cruz manifestó su empatía con un: "Dios mío 😢😢😢", dejando ver su tristeza y consternación.

Carolina Cruz y Carolina Soto reaccionaron a la denuncia de Anamar contra Renzo. Foto: Instagram @anamar.rpo

Publicidad

Alexander se solidarizó con Anamar tras su denuncia contra Renzo por violencia

A pesar de sus diferencias cuando eran compañeros del equipo Gamma en el Desafío 2024, Alexander le envió un mensaje a Anamar. El deportista de 41 años reconoció su valentía al alzar la voz y se pronunció en contra de la violencia hacia las mujeres.

"Anamar, la vida es de colores, aunque a veces se torna en blanco y negro. (...) A la mujer no se toca de esa manera como lo han hecho contigo. No lo puedo creer. Estoy de tu lado y deseo que todo mejore en tu vida y que bien que decidiste no callar más, pues así se evitan las desgracias".

Te puede interesar: Contundente mensaje: Guajira reaccionó a la denuncia de Anamar de que Renzo la habría agredido

Ellos son los desafiantes que han defendido a Anamar en redes sociales. Foto: Instagram @anamar.rpo

Finalizó su mensaje diciendo: "Quiero que sepas que no hay rencor alguno y deseo lo mejor para ti. Bendiciones y éxitos 🙌🙏”, fue el texto con el que Alexander cerró su comentario en la publicación.

Renzo y Karen reaccionan a la denuncia de Anamar

Publicidad

Aunque ninguno de los dos se ha referido puntualmente en sus redes sociales al tema, lo que sí hicieron fue limitar los comentarios de Instagram en sus cuentas y nadie puede escribir nada en ninguna de sus publicaciones, por el momento.

Por otro lado, quien sí ha recibido apoyo a través de su cuenta de Instagram ha sido Anamar, personalidades como Guajira, Carolina Cruz, Mai y cientos de usuarios de Internet han manifestado su sorpresa por la denuncia.