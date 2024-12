Anamar reveló que habría sido víctima de agresión por parte de Renzo y lo denunció

Anamar y Renzo se conocieron durante el Desafío 2024 cuando estaban en diferentes equipos, ella en Gamma y él en Omega. De hecho, fueron unidos por sus compañeros en común tras descubrir que había gusto entre ellos.

Inicialmente se dieron algunos besos y cuando compartieron en la Casa Rosada empezaron a hablar un poco más de su historia como pareja y de lo que pasaría una vez que estuvieran afuera del reality de los colombianos.

Desde la final se les había visto juntos en varias ocasiones, habían compartido en viajes y proyectos, además, presumían de su amor en redes sociales, pero parece que la relación no era como se mostraba de manera pública.

Anamar hizo una publicación en la que denunció a su expareja y aseguró que habría sido víctima de violencia física y psicológica durante su relación.

Anamar del Desafío denunció a Renzo por violencia

Y es que la joven hizo una publicación en su cuenta de Instagram, donde ya tiene más de 284 mil seguidores atentos a su vida. Allí compartió una serie de fotografías, no solo de su rostro, también de sus piernas, brazos, cuello y otras partes de su cuerpo con hematomas y golpes.

De la misma forma, escribió un texto en el que hizo responsable a Renzo por todo lo que le pueda pasar y habló sobre lo que no se veía de su relación que, hace un tiempo, se había convertido en un problema para ella, pero que no había confesado.

“Hoy, lamento profundamente llegar a este punto, pero siento que es el único medio último que tengo para poner paré a una situación que ya está fuera de mi control. Decido romper el silencio”, escribió y continuó diciendo: “Durante meses, he soportado dolor físico y emocional en silencio, atrapada en una relación donde el amor fue reemplazado por el abuso, el miedo, la culpa y los golpes. Donde mi vergüenza me hizo dudar de mi propia fuerza, aun cuando en mi interior siempre hubo una voz que me susurraba que merecía algo mejor, que merecía vivir sin temor”.

A continuación, denunció a Renzo y declaró que él sería el responsable si algo le sucede: “Denuncio públicamente a RENZO MENESES como la única persona responsable del delito de lesiones personales y maltrato en mi contra y que si algo llegase a sucederme él es el autor”.

“Desafiar a mi agresor me tiene en zozobra todo el tiempo. Pero más fuerte que el miedo fue el deseo de ser libre, de recuperar mi dignidad y proteger mi vida. Denunciar es un acto de valentía. Es un paso hacia la libertad, hacia la reconstrucción de una vida donde el respeto, la paz y el amor propio sean los pilares. ❤️‍🩹”, finalizó en su texto.

La joven ya ha recibido muchos mensajes de apoyo, incluso de personas con las que compartió en el Desafío 2024 y otras celebridades, quienes aplauden su valentía al hacer pública la situación que estaba viviendo.