Darlyn y Natalia cuentan sobre la relación de Renzo y Anamar: Toxicidad y escenas de celos

En medio de una charla en el equipo Tino, Darlyn recuerda cuando fueron a una fiesta con Anamar durante el break del Desafío 2024, pues su amiga le había dicho que iban a estar con famosos, aunque las cosas estuvieron lejos de lo que se imaginó, por lo cual se fue antes, destacando que Renzo hizo que la exparticipante sí se quedara el resto del tiempo.

Ante esto, Natalia se suma para mencionar, al igual que a la que era capitana de Beta, que esta relación es bastante tóxica, pues suelen ir y volver todo el tiempo. Alejo, por su parte, cuenta que el barranquillero le había dicho que él estaba interesado en que la mujer que tuviera a su lado lo atendiera y se quedara en casa.

El equipo Tino acorraló a Kevyn en el Desafío

Kevyn fue el elegido para ir a entregar el chaleco al equipo Tino, por lo cual aprovechó para hablar con sus rivales sobre lo sucedido en el Box Rojo, sin embargo, las cosas dieron un giro cuando las mujeres de esta escuadra le transmitieron un mensaje al participante, pues consideraron que ha cambiado mucho.

Luisa fue la apoderada y quien se apropió de la palabra para expresarle a Kevyn que piensan que Guajira ha dañado su buena energía y lo ha vuelto en una persona diferente hacia ellas, no obstante, él hizo la claridad de que esa decisión de alejarse fue algo personal y no impulsada por su dupla, recalcándoles que él las quiere, pero que no relacionen a la abogada con eso.

Be conversó con Natalia de su actitud en el Desafío

Ya que Natalia no tenía su característica sonrisa y se levantó un poco cortante con sus compañeros, Be decidió acercarse a ella para preguntarle qué le está pasando y ayudarla a motivarse en un momento clave dentro del juego, pues poseían la oportunidad de ganar una de las pruebas y evitar otro ciclo perfecto de sus rivales.

Ante esta preocupación, la entrenadora online le dijo a su dupla que no debía tomarse las cosas tan personales y que simplemente no tenía el mejor ánimo, ya que para ella no ha sido fácil afrontar tantas derrotas, castigos y falta de beneficios, dado que esto la debilita dentro del juego. A la vez, le exaltó que eso no quiere decir que ella no entregará lo mejor de sí en los Boxes.