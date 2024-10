Anamar visitó el quirófano para hacerse un retoque tras el Desafío, ¿se gastó la plata del reality?

Anamar es recordada en el Desafío 2024 no solo por su relación con Renzo, sino por representar a la casa Gamma en el Desafío de Capitanas. La joven recientemente volvió a llamar la atención de sus casi 300 mil seguidores en Instagram al confirmar que se había sometido a una cirugía.

El encargado de dar a conocer la noticia fue Campanita, su compañero en La Ciudadela y también el ahora bailarín oficial del programa matutino Día a Día . El influencer explicó que la estaba visitando en Bogotá y que esta era la razón por la cual ella no se unió al OmegaTour que realizaron los Súper Humanos hace un par de días.

Qué se operó Anamar, exparticipante del Desafío 2024

En el video que publicó Campanita se logra observar a su amiga llevando una faja en todo el torso, así como también unas cintas en los senos; sin embargo, ninguno de los dos dio a conocer cuál fue el procedimiento exacto al que se sometió en esta oportunidad.

Anamar, del Desafío 2024, se operó. Foto: Instagram @_campanita15

Posteriormente, ambos se apresuraron a abrir unas cajas de salchipapa que les habían llegado; no obstante, la Súper Humana mencionó que ella no podía comer debido a que los médicos fueron muy claros respecto a la alimentación que debía implementar en el postoperatorio para lucir su figura lo más pronto posible.

Quiénes asistieron al OmegaTour del Desafío

Luego de salir de La Ciudadela, diferentes exparticipantes decidieron reunirse para celebrar todo lo que alcanzaron en el formato de Caracol Televisión. Dentro de ellos se destacan figuras como Santi, Renzo, Lina, Alejo, Gaspar, Natalia, Luisa, Karen, entre otro deportistas.

Durante el viaje, los fanáticos de la producción fueron testigos de cómo disfrutaban de la playa, la brisa, el mar, la buena compañía y de la forma en la que recordaban los buenos momentos que pasaron en el programa, pese a que en aquel entonces sufrieron bastante por las intensas pruebas y la falta de comida.

"El mejor equipo. Omega, Omega, Omega", "me fascina el team rosado en esta edición", "me encanta la amistad que surgió en el Desafío. La gente peleando y ellos juntos", "corazón en llamas, como lo decían siempre", fueron algunos de los mensajes que dejaron sus admiradores.