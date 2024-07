¿Carolina Soto se convirtió en 'Mompirri'? La presentadora se une a la fiebre por Pedro, el Escamoso

Seguimos calentando motores para el gran estreno de Pedro, el Escamoso el próximo 16 de julio por las pantallas de Caracol Televisión y son muchos los colombianos que quieren ver con qué ocurrencias saldrá 'Mompirri' y en qué tipo de aventuras se embarcará con su hijo, pues después de estar dos décadas viviendo en el extranjero, quiere recuperar el tiempo perdido; sin embargo, se encontrará con una realidad distinta a la que esperaba.

¿Carolina Soto se convirtió en Pedro, el Escamoso?

Justamente para prepararse para el tan esperado lanzamiento, Catalina Soto, presentadora de Día a Día, nos permitió ingresar a su camerino y dejó en evidencia que repite las mismas palabras que Coral cuando se mira en el espejo. ¡Es una de sus frases icónicas!

“Qué cutis Dios mío, qué cutis, papá Dios, usted conmigo se sobró mi viejo, qué pinta, qué estilo, qué estampa”, se dice a sí misma la caleña de 39 años, mientras sonríe con la confianza que tanto la caracteriza y le permite brillar en el programa matutino.

Pero allí no termina su momento de amor propio, pues complementa el momento explicando que su belleza no es solo física, pues tiene una actitud arrolladora, tal como el protagonista de la producción: “Dios, sumercé lo que no me dio en plata, me lo dio en presencia”.

Carlos Giraldo se siente igualito a Pedro, el Escamoso

Frente a un espejo, con la mejor luz y admirándose con detenimiento, ‘Giri’ repite: “Qué cutis Dios mío, qué cutis, papá Dios, usted conmigo se sobró mi viejo, qué pinta, qué estilo, qué estampa”, palabras que identifican a Coral a la perfección.

Además de la belleza, el presentador también se identifica con el concepto: “Dios, sumercé lo que no me dio en plata, me lo dio en presencia” y con sus mejores dotes dramáticos, interpretó cada una de las frases.