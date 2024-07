¿Qué tienen en común Pedro, el Escamoso y la Copa América?: Usuarios consideran esto una cábala

La Selección Colombia tiene a todos los fanáticos pegados a la pantalla de Caracol Televisión con los partidos de la tricolor, pues más de uno considera que este es el año en el que se conseguirá el segundo título en la Copa América, sin embargo, Pedro, el Escamoso, 'La Fiera', se sumó a esta gran fiesta y se volvió en una especie de cábala para los televidentes.

Pedro, el Escamoso y la Copa América

Corría el año 2001 y un 19 de abril los colombianos conocieron a Pedro, el Escamoso, quien se convirtió en un ícono para nuestro país, el cual se puso a bailar al ritmo de 'El Pirulino' y que nadie olvida con el pasar de las generaciones. Para ese mismo año, la tricolor lograba algo histórico: el 29 de julio levantó por primera vez el trofeo de la Copa América.

Ahora, en el 2024, los cafeteros se encuentran llenos de ilusión para conseguir nuevamente este logro, pues, tras muchos años los resultados se están dando a favor. No obstante, pasó algo más allá de lo deportivo que crea más esperanza. Se sumó el estreno de la segunda temporada de esta producción, la cual ocurrió luego de 23 años.

Es por ello que varios usuarios en redes sociales han visto esto como señales de que Colombia podría estar más cerca de la Copa América y se han emocionado aún más con el anuncio de esta segunda temporada de Pedro, el Escamoso, por lo cual ya hay videos que anuncian esta noticia, la cual es tomada como cábala.

Las reacciones y opiniones no se hicieron esperar por parte de los usuarios de TikTok que vieron este video, quienes sin duda alguna expresaron la esperanza que tienen de que los abanderados de nuestro país consigan esta gesta y levanten el apreciado trofeo.

"Que me ilusione, dice", "Ni mi ex me ilusionó tanto", "Pedro, el Escamoso es un buen augurio", "No sé, pero yo en mi corazón siento que este año vamos a quedar campeones", "Ay, sí, yo me acuerdo. Tenía 14 años", "Son datos y hay que darlos", "¿Será que se repetirá la historia?", "Estamos muy ilusionados, ya vemos señales en todos lados", "Elijo creer", son algunos de los más de mil comentarios que tiene este video.

De qué tratará la segunda temporada de Pedro, el Escamoso

La serie contará con el regreso de Varoni a las pantallas retomando su personaje que volverá con sus excentricidades, su espíritu enamoradizo, sus divertidas expresiones y su icónico baile 'El Pirulino', que ha conquistado a varias generaciones alrededor del mundo.

Tras vivir veinte años en el extranjero, el protagonista de la historia vuelve a su tierra natal para encontrarse con una realidad completamente diferente a la que dejó cuando se vio obligado a buscar nuevos horizontes. Para su sorpresa, descubre que su hijo se ha convertido en un exitoso y próspero profesional, obligándolo a inventar una serie de historias con el objetivo de ocultar lo que ha sido una vida de sacrificios y privaciones y ganarse el respeto y la admiración de Pedro Junior.