Cómo se conocieron Lina Marulanda e Iván Lalinde y por qué él dice que "peleaban mucho"

Uno de los amigos más entrañables de la modelo Lina Marulanda fue el presentador Iván Lalinde, quien ha expresado en varias oportunidades lo mucho que lo conmueve su partida y el gran vacío que dejó en su vida, siendo una de las personas más cercanas a su círculo. El comunicador no dudó en referirse a cómo nació la amistad hace años y por qué tenían varios enfrentamientos debido a sus personalidades.

Cómo se conocieron Lina Marulanda e Iván Lalinde

De acuerdo con lo expresado para Tropicana, él la conoció el 25 de diciembre de 2003 cuando acababa de ingresar a trabajar a Noticias Caracol después de haber estado en el canal, pues asistió al primer consejo de redacción en el marco de la Feria de Cali.

"El primer consejo de redacción era con Lina Marulanda y Adriana Arboleda, entonces yo las conozco ahí en el restaurante del hotel (...) a Lina la había visto en televisión, pero no la conocía. Cuando veo a esta mujerón , estas mujeres tan chéveres, fueron unas bacanas conmigo y trabajamos felices, ahí hicimos clic", explicó.

Posteriormente, indicó que su relación duró desde finales del 2003 hasta el 2010, fecha en la que falleció Marulanda. A pesar de que le gustaría que hubiese sido más tiempo, Lalinde asegura que fue una temporada muy intensa y provechosa, pues llegaron a conocerse en sus mejores momentos y en los peores, incluidas también las situaciones en las que chocaban por su temperamento.

Según lo expresado, ambos peleaban con frecuencia debido a que no se guardaban nada; sin embargo, hizo énfasis en que esta dinámica hizo que su vínculo fuera más estrecho debido a lo bien que se conocían.

"No nos quedábamos callados con nada. Claro, aparentemente estos son muy malgeniados. No, lo que era es que no nos quedábamos con nada en la boca. Y con Lina eso me encantaba, con ella uno sabía a qué se atenía", dijo.

Finalmente, recordó que en los últimos meses de vida de la presentadora él fue su confidente, pues escuchó atentamente los problemas que la aquejaban.